iPhone 12 Pro immagine rivela fotocamera a tripla lente e scanner LiDAR

Nuove indiscrezioni e una nuova immagine durante questo fine settimana mette in mostra quello che sembra essere l’iPhone 12 Pro, ma con un arrangiamento del comparto fotografico rivisto sul retro. Proprio come l’iPad Pro 2020, le immagini mostrano per la prima volta un nuovo scanner LiDAR. L’immagine proviene dall’account di Concepts iPhone, che afferma di aver ottenuto la foto dal codice di iOS 14, che in precedenza aveva già fatto trapelare dettagli sui prossimi prodotti Apple. Apple dovrebbe ufficializzare la nuova gamma di iPhone 12 in autunno, anche se alcuni rapporti indicano che gli aggiornamenti potrebbero essere ritardati a causa dell’incertezza economica causata da COVID-19.

iPhone 12 Pro: fotocamera a tripla lente e scanner LiDAR

Nell’immagine vediamo potrebbe essere l’arrangiamento delle fotocamere per l’iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, inclusi obiettivo grandangolare, ultra grandangolare e teleobiettivo con l’aggiunta dello scanner LiDAR dall’iPad Pro 2020. Questa immagine fornisce maggiori informazioni su come Apple riorganizzerebbe il comparto fotografico per adattarsi alla presenza dello scanner. Ad esempio, sembra che il sensore flash possa spostarsi al centro per fare più spazio alla nuova funzionalità.

Se tutto va secondo quanto ci si aspetta, Apple dovrebbe introdurre quattro nuovi iPhone in autunno. Si ritiene che la casa di Cupertino stia preparando un nuovo iPhone da 5,4 pollici, due modelli da 6,1 pollici e un nuovo iPhone da 6,7 ​​pollici per quest’anno. Tutti i nuovi iPhone sarebbero dotati di display OLED e supporterebbero la connettività 5G. I due modelli di fascia alta sarebbero caratterizzati dalla configurazione della fotocamera a triplo obiettivo + scanner LiDAR, come mostrato in questa immagine. Su iPhone, lo scanner LiDAR offrirà probabilmente funzionalità simili a quelle che abbiamo visto su iPad Pro. Ciò include funzionalità di realtà aumentata migliorate.

Fonte 9to5mac