iPhone 12 Pro a meno di 600 euro su Amazon: super sconto

Gli iPhone più recenti sono tra i migliori telefoni in circolazione ma al tempo stesso sono anche fuori mercato per la maggior parte degli utenti, visti i prezzi davvero molto elevati di questi prodotti. Tuttavia, un modo per provare ad acquistare un iPhone delle ultime generazioni è quello di puntare sui modelli ricondizionati, che vengono venduti praticamente nelle condizioni originarie.

L’aspetto più interessante è che spesso proprio questi iPhone ricondizionati sono interessati da forti sconti che scatenano l’entusiasmo dei fan della Mela. Proprio nelle ultime ore è comparso sul sito di Amazon uno sconto del 16% che riguarda l’iPhone 12 Pro. Il telefono è stato rilasciato nel 2020 da Apple assieme agli altri dispositivi della serie iPhone 12 ma ancora oggi è molto richiesto sul mercato.

Sul portale del colosso dell’e-commerce l’iPhone 12 Pro viene proposto a 589 euro, consentendo agli utenti di risparmiare 113 euro sul prezzo di partenza. Un prezzo davvero irrinunciabile, specie se si tiene conto delle importanti specifiche del melafonino, che viene garantito in ‘condizioni eccellenti’. Tra le caratteristiche più apprezzate dell’iPhone 12 Pro c’è ovviamente il processore Apple A14 Bionic, un chip che consente al prodotto di fornire prestazioni di livello assoluto.

Il display OLED da 6,1 pollici ha una risoluzione 1170 x 2532 pixel e una frequenza di aggiornamento da 60 Hz. Sul retro del prodotto troviamo tre fotocamere, tutte da 12 MP: anche sul davanti Apple ha posizionato una fotocamera da 12 MP. La batteria da 2.775 mAh e il Face ID completano il quadro, assieme al sistema operativo iOS 16.