iPhone 12: nuovo sistema Face ID ma lightning sembra rimarrà

Ormai abbiamo parlato diverse volte degli iPhone che Apple ha in previsione di lanciare quest’anno: iPhone SE e iPhone 12.

Abbiamo già comunicato qualche indiscrezione sia riguardo il nuovo iPhone SE o iPhone 9, che sembra uscirà nel primo trimestre dell’anno, sia del nuovo che sembra uscirà nella seconda metà dell’anno in quattro diversi modelli. Due dei quattro modelli di iPhone 12 che usciranno quest’anno saranno di fascia più alta e abilitati per il 5G.

Questi nuovi iPhone sembra avranno un design inedito, ma anche un nuovo hardware dedicato alla gestione del Face ID.

iPhone 12: nuovo sistema Face ID

L’iPhone X è stato il primo dispositivo ad introdurre il riconoscimento facciale sugli smartphone Apple, da allora l’hardware dedicato al Face ID non ha ricevuto modifiche sostanziali.

Secondo gli analisti di Barclays Blayne Curtis, Thomas O’Malley e Baylie Harri, i modelli di iPhone 12 saranno dotati di un nuovo sistema TrueDepth frontale “aggiornato” .

Gli analisti non si sono sbilanciati su altri dettagli specifici in merito a questo aggiornamento, quindi bisognerà attendere ancora per avere altre notizie in merito.

In una nota di ricerca fornita a MacRumors, gli analisti hanno anche aggiunto che il sistema di fotocamera posteriore sui modelli di iPhone 12Pro presenterà il rilevamento 3D. Inoltre, gli analisti confermano indiscrezioni già pubblicate secondo cui i modelli di iPhone 12 Pro saranno dotati di 6 GB di RAM, rispetto ai 4 GB dei modelli iPhone 11 Pro.

Il più grande cambiamento in casa Apple sembra avverrà nel 2021 quando gli analisti affermano che ci sarà la possibilità di avere un dispositivo senza connettore lightning. Questo riprende una nota già condivisa a fine 2019 dall’analista Ming-Chi Kuo che aveva previsto l’arrivo del primo iPhone privo di connettore fisico per il prossimo anno.

Fonte macrumors