Serie iPhone 12: nuovi rendering CAD mostrano design con bordi piatti

Questo fine settimana un nuovo set di immagini è emerso nel profilo Twitter JinStore, alias Apple Premium Reseller, mostrando stampi fisici e disegni CAD della nuova serie iPhone 12. Le foto condivise mostrano modelli di tutte e quattro le varianti della serie iPhone 12, che sarà composta da un nuovo modello da 5,4 pollici, due modelli da 6,1 pollici e un’opzione da 6,7 ​​pollici.

Serie iPhone 12: nuovi rendering CAD

Alcuni dettagli presenti in questi stampi potrebbero non essere esatti e precisi. Questi modelli CAD, infatti, vengono comunemente utilizzati dai produttori di custodie per preparare i nuovi accessori in vista del lancio di nuovi modelli di iPhone. Ecco perché, ad esempio, la dimensione del notch frontale non influisce sui design di queste cover. Questi modelli, inoltre, non sembrano nemmeno considerare l’aggiunta di un sensore Time of Flight sul retro. Ancora una volta, ciò è probabilmente dovuto al fatto che Apple dovrebbe mantenere le stesse dimensioni e lo stesso posizionamento per il modulo dove sarà presente il comparto fotografico. Pertanto, l’aggiunta del sensore ToF probabilmente non influirà sul design delle nuove cover.

La cosa più importante da notare qui è che questi stampi presentano la serie iPhone 12 con i bordi piatti. Il design di queste custodie mostra un design che si avvicina a quello degli iPhone 4 e iPhone 5, così come al più recente iPad Pro. Queste notizie sul cambiamento di design dei nuovi iPhone è in circolazione già da diverso tempo e recentemente diverse voci hanno confermato queste modifiche.

Sembra che Apple stia cercando di estendere il design dell’iPad Pro anche su altre serie di prodotti. Ad esempio, recenti indiscrezioni suggeriscono che Apple presenterà al WWDC di quest’anno un nuovo iMac riprogettato con un design simile al nuovo iPad e con bordi piatti e cornici più piccole. Attualmente non sappiamo ancora se Apple riuscirà a confermare la presentazione della nuova serie iPhone 12 in autunno o se l’ufficializzazione slitterà di qualche settimana a causa dei ritardi dovuti dalla diffusione del coronavirus.

Fonte 9to5mac