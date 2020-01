iPhone 12, nuove indiscrezioni: simile a iPhone 11Pro Max ma migliore fotocamera

Come già detto diverse volte sembra che Apple lancerà due nuovi modelli quest’anno: iPhone SE entro il primo trimestre e iPhone 12 nella seconda metà dell’anno. In questi ultimi giorni sta facendo molto parlare iPhone 12 il nuovo dispositivo che pare uscirà a settembre 2020 declinato in quattro modelli. Questa previsione già condivisa a fine 2019 dall’analista Apple Ming-Chi Kuo, è stata confermata anche da Timothy Arcuri e Munjal Shah di UBS.

Una nuova nota condivisa da Macotakara conferma queste informazioni e aggiunge ulteriori dettagli su design e dimensioni del nuovo iPhone.

iPhone 12, nuove indiscrezioni

Secondo il rapporto è possibile che la linea di iPhone 12 possa avere un design molto simile all’iPhone 11, con un unico importante elemento di differenziazione: la tecnologia della fotocamera. Queste informazioni sembrano contraddire le note condivise da Ming-Chi Kuo, che parlava di un iPhone 12 con design e dimensioni molto simili all’iPhone 4, con una significativa riprogettazione del telaio.

Già da una precedente nota di UBS sappiamo che i quattro nuovi modelli di iPhone 12 potrebbero essere:

iPhone Pro da 6,7 ​​pollici: tripla fotocamera posteriore con rilevamento 3D e 6 GB di RAM

​​pollici: tripla fotocamera posteriore con rilevamento 3D e 6 GB di RAM iPhone Pro da 6,1 pollici: tripla fotocamera posteriore con rilevamento 3D e 6 GB di RAM

pollici: tripla fotocamera posteriore con rilevamento 3D e 6 GB di RAM iPhone da 6,1 pollici: doppia fotocamera posteriore e 4 GB di RAM

pollici: doppia fotocamera posteriore e 4 GB di RAM iPhone da 5,4 pollici: doppia fotocamera posteriore e 4 GB di RAM

Secondo le nuove informazioni il modello di iPhone 12 da 5,4 pollici avrà un’altezza “a metà strada tra iPhone SE e iPhone 8”, mentre la versione da 6,1 pollici sarà a metà strada tra iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max. L’iPhone 12 da 6,7 ​​pollici sarà “leggermente più alto dell’iPhone 11 Pro Max”.

In termini di spessore sembra che l’iPhone 12 da 6,7 ​​pollici sarà 7,4 mm spesso, vale a dire notevolmente più sottile del design da 8,1 mm dell’iPhone 11 Pro Max.

L’iPhone 12 da 6,7 ​​pollici, invece, sarà dotato di un sistema di fotocamera con un “sensore più grande rispetto alla fotocamera posteriore di iPhone 11 Pro Max”.

