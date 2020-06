iPhone 12: niente cuffie EarPods né caricatore nella confezione

Si prevede che Apple rilascerà quattro nuovi modelli di iPhone 12 entro la fine dell’anno e gli analisti della banca britannica Barclays hanno delineato le loro aspettative sui prossimi dispositivi sulla base di discussioni fatte con diversi fornitori Apple.

iPhone 12: cuffie EarPods e caricatore saranno nella confezione?

Gli analisti di Barclays hanno affermato che i modelli di iPhone 12 non includeranno EarPods nella confezione. Una notizia che avevamo già condiviso con voi e che sembra davvero attendibile dato che è in linea con una previsione fatta da Ming-Chi Kuo e da altri analisti il mese scorso. Sorprendentemente, gli analisti sostengono anche che i prossimi iPhone 12 potrebbero essere forniti senza alimentatore, lasciando all’interno solo un cavo da USB-C a Lightning nella confezione.

Questa notizia è in pieno contrasto con quanto condiviso all’inizio di questa settimana su Twitter dall’utente Mr. White. Il leaker ha ha condiviso le foto di un adattatore di alimentazione da 20 W che ha suggerito sarà incluso con i modelli di iPhone 12. Quest’informazione è chiaramente in contraddizione con ciò che gli analisti di Barclays hanno scoperto e condiviso. Non includere un adattatore di alimentazione sarebbe sicuramente vantaggioso per Apple, tuttavia con le centinaia di milioni di iPhone che l’azienda di Cupertino vende ogni anno una tale mossa sarebbe mal vista dai clienti senza un caricabatterie USB-C di riserva.

Barclays stima che la produzione in serie dei modelli di iPhone 12 sia in ritardo di 4-6 settimane rispetto alle usuali tempistiche. Indiscrezioni in circolazione affermano che Apple annuncerà ancora la nuova gamma a settembre, ma almeno alcuni modelli potrebbero non essere disponibili per l’ordine fino a ottobre o novembre, come è avvenuto con iPhone X e iPhone XR negli ultimi anni.

Gli analisti si aspettano che i due modelli iPhone 12 Pro di fascia alta presentino un sistema di telecamere a tripla lente con uno scanner LiDAR, che abbiamo visto per la prima volta su iPad Pro. Infine, Barclays prevede che le cuffie AirPods di terza generazione verranno lanciate all’inizio del 2021.

Fonte macrumors