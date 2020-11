Problemi per l’iPhone 12 mini, il dispositivo non si sblocca correttamente. Apple al lavoro per risolvere

Solo pochi giorni fa gli utenti della serie Apple iPhone 12 avevano lamentato un problema che impediva loro di leggere tutti i messaggi inviati a una chat di gruppo nell’app Messaggi. Nelle ultime ore è emerso un problema più serio che riguarda invece l’iPhone 12 mini. Diversi utenti si sono riversati sul forum di supporto di Apple evidenziando un malfunzionamento del touch screen, che impediva loro di sbloccare correttamente il loro dispositivo. Per farla breve, lo swipe verso l’alto non è sempre riconosciuto dal prodotto.

“Lo schermo del mio telefono smette di registrare l’input tattile in modo casuale solo quando è all’interno di una custodia e anche con una protezione per lo schermo”, spiega un utente su Reddit. Poco dopo spuntano fuori altri commenti più o meno dello stesso tenore (in tutto quasi 300, ndr) a dimostrazione di come il problema sia abbastanza diffuso.

Una soluzione alternativa, secondo un utente della piattaforma social, potrebbe essere quella di entrare in Accessibilità e abilitare Backtap, la funzionalità che consente agli utenti iOS di navigare sul proprio iPhone toccando la cover posteriore del dispositivo. Configurando Backtap per avviare “Home” è possibile ignorare la schermata di blocco.

Sono stati testati diversi casi, è stata esaminata la diagnostica ed è stato stabilito che il problema è correlato al software: un’ipotesi confermata telefonicamente anche da un dipendente dell’assistenza Apple. La buona notizia è che il gigante di Cupertino è a conoscenza del problema: se si tratta solo di un problema tecnico del sistema che determina se un tocco sullo schermo è intenzionale o accidentale, un aggiornamento software può certamente risolvere la criticità. Tuttavia, se la problematica riguarda il fatto che l’iPhone 12 mini debba essere adeguatamente collegato a una custodia, si tratterebbe di un altro paio di maniche.

L’iPhone 12 mini è stato rilasciato lo scorso venerdì insieme all’iPhone 12 Pro Max, con un display AMOLED da 5,4 pollici, 4 GB di memoria, una batteria da 2227 mAh e una doppia fotocamera.

