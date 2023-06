iPhone 12 mini, lo sconto su Amazon è imperdibile: risparmi molto

Come sanno bene gli appassionati di prodotti Apple, la Mela ha deciso di non puntare più sulla versione Mini dei suoi iPhone, che non riusciva ad ottenere riscontri importanti sul mercato.

Tuttavia qualche fan di Apple apprezza le caratteristiche dei prodotti Mini lanciati negli anni scorsi. Tra questi c’è l’iPhone 12 mini, che fino a qualche tempo fa risultava inaccessibile per le tasche di molti a causa del prezzo troppo alto ma che ora può essere acquistato ad una cifra molto interessante. Sul sito di Amazon, infatti, è comparsa un’offerta che riguarda proprio questo prodotto.

L’iPhone 12 mini viene infatti proposto con il 12% di sconto. In questo modo il device viene venduto a 389,99 euro, consentendo agli utenti di risparmiare circa 55 euro sul prezzo di partenza. Il modello di iPhone 12 mini in vendita scontato su Amazon è ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti, senza alcun difetto rilevante.

Venendo alle specifiche tecniche, l’iPhone 12 mini si presenta con un display da 5,4 pollici ed è l’ideale per coloro che vanno alla ricerca di un prodotto di dimensioni ridotte, più facile da maneggiare. Il processore che alimenta questo device della Mela è un Apple A14 Bionic (con 4 GB di RAM e 256 GB di storage), lo stesso chip che troviamo sui top di gamma dell’azienda del CEO Tim Cook. Anche dal punto di vista fotografico l’iPhone 12 mini sembra dare ampie garanzie, vista la presenza della doppia fotocamera da 12 MP che assicura ottimi scatti anche di notte e in condizioni di scarsa illuminazione.

La batteria da 2.227 mAh non è certamente il punto forte dell’iPhone 12 mini, ma d’altronde con queste dimensioni così ridotte non si può chiedere di più. Nel complesso siamo di fronte ad un ottimo telefono: con questo sconto è da prendere assolutamente.