L’iPhone 12 mini è già al capolinea: Apple interrompe la produzione

La serie iPhone 12 presentata da Apple ad ottobre 2020 ha dato il via ad un “superciclo” di aggiornamento che dovrebbe continuare fino al 2022 con gli iPhone 13. Tuttavia, il gigante di Cupertino deve fare i conti anche con ciò che purtroppo non ha funzionato molto. La delusione più grande in casa Apple è certamente quella relativa all’iPhone 12 mini, dato che le performance di questo dispositivo si sono rivelate molto inferiori alle aspettative.

Un andamento talmente precario da spingere Apple a terminare anzitempo la produzione di questo “mini” telefono.

L’iPhone 12 mini ha raggiunto la “fine del ciclo di vita” in questo trimestre

In una nota di ricerca pubblicata questa mattina sui piani di produzione della serie iPhone 13 di Apple, relativi alla seconda metà del 2021, TrendForce afferma che l’iPhone 12 mini da 5,4 pollici ha raggiunto lo stato “End-of-Life” all’inizio di questo trimestre, con la motivazione che va ricercata proprio nelle “vendite deboli”.

Per essere più chiari, Apple ha interrotto definitivamente la produzione dell’iPhone 12 mini. La società californiana continuerà a vendere il device durante i mesi estivi – il dispositivo è ancora disponibile su Apple.com – ma con il lancio degli iPhone 13, previsto per settembre, l’iPhone 12 mini non verrà più prodotto.

La fine della produzione di iPhone 12 mini – che Apple non ha ancora confermato, ndr – era stata già “pronosticata” in una nota di ricerca pubblicata a febbraio da J.P. Morgan, dove si affermava che Apple stava pianificando l’interruzione della produzione del dispositivo proprio per questo trimestre. Le ultime indiscrezioni riferiscono che il colosso del CEO Tim Cook potrebbe stoppare anche la produzione dell’iPhone 12 Pro, dell’iPhone 12 Pro Max e dell’iPhone XR. L’obiettivo è quello di proporre per le festività natalizie l’iPhone SE (2020), l’iPhone 11 e l’iPhone 12, oltre ovviamente ai nuovissimi iPhone 13.

Nonostante questo fallimento, Apple sta pianificando un successore di iPhone 12 mini che dovrebbe prendere il nome di iPhone 13 mini. L’azienda spingerà principalmente i modelli di iPhone 13 più grandi, ma l’impressione è che la “Mela” voglia fare un altro tentativo prima di accantonare definitivamente il progetto del “mini” telefono.

Fonte Phone Arena