iPhone 12, l’offerta su Amazon è super: non fartela scappare

I fan di Apple attendono con ansia l’arrivo di settembre per conoscere ogni dettaglio sugli iPhone 15. La Mela svelerà infatti ufficialmente i suoi nuovi melafonini tra circa due mesi, anche se tanti appassionati dei prodotti Apple sanno già che i prezzi di partenza saranno proibitivi per le loro tasche.

Ecco perché tanti seguaci della Mela continuano a scegliere qualche iPhone un po’ più datato ma ancora in grado di assicurare prestazioni di ottimo livello. Tra questi c’è sicuramente l’iPhone 12, lanciato nel 2020 e ancora oggi molto ricercato sul mercato. La bella notizia di queste ultime ore è che su Amazon è comparsa un’offerta davvero molto interessante per l’iPhone 12.

Sul portale del colosso dell’e-commerce, infatti, l’iPhone 12 ricondizionato con 128 GB di memoria interna viene infatti proposto a soli 514 euro, consentendo agli utenti di risparmiare oltre 300 euro. Il melafonino, di colore verde, si presenta in condizioni eccellenti, con la batteria con una capacità che va oltre l’80% rispetto all’originale.

Come accennato in precedenza, l’iPhone 12 è ancora un telefono molto gettonato per via delle sue ottime caratteristiche tecniche. Il prodotto, infatti, si presenta con un display OLED da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una protezione Ceramic Shield. Il device può inoltre contare su un processore Apple A14 Bionic, che assicura un elevato livello prestazionale.

Sul retro dell’iPhone 12 si trovano due fotocamere, entrambe da 12 MP: anche sul davanti la Mela ha posizionato una fotocamera da 12 MP. Il sistema operativo garantito dalla società del CEO Tim Cook per questo melafonino è iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione. Completa il quadro la batteria da 2.815 mAh.