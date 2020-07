iPhone 12, trapela la data: ufficiali l’8 settembre. Anche altri prodotti nell’evento online

I nuovi iPhone slitteranno ad ottobre? Stando a quanto emerso sul web nelle ultime ore sembra proprio di no. Gli appassionati dei prodotti Apple si erano allarmati parecchio per la voce che voleva i nuovi iPhone 12 in ritardo rispetto ai programmi.

Si parlava già di slittamento ad (almeno) ottobre, ma l’intervento del tipster iHacktu Pro ha tranquillizzato i fan dei melafonini, che non vedono l’ora di avere tra le mani i nuovi modelli. Stando al tweet pubblicato da iHacktu Pro, infatti, gli iPhone 12 dovrebbero debuttare già il prossimo 8 settembre in un evento online dove verranno presentati anche i nuovi modelli di iPhone 5G, il nuovo Apple Watch e un paio di altri prodotti: si tratterebbe di AirPower, un pad di ricarica wireless, e un nuovo iPad, di cui non si conoscono ancora le caratteristiche esatte.

Ma non è tutto, perchè sempre stando a quanto rivelato dal tipster ci sarebbe in programma un altro evento per il 27 ottobre (non è chiaro se solo online o “dal vivo”, ndr). In quell’occasione, il colosso di Cupertino svelerà l’iPad Pro e i nuovi modelli di MacBook, che saranno alimentati con un processore interno.

Per quanto riguarda il nuovo iPad, dovrebbe trattarsi dell’iPad Pro 5G, che in precedenza era stato rinviato al 2021. MacBook e MacBook Pro da 13 pollici, invece, saranno equipaggiati con il processore sviluppato internamente da Apple, abbandonando quindi la CPU Intel utilizzata negli ultimi anni.

Infine, il tipster afferma che il gigante californiano svelerà anche gli Apple Glass in occasione dell’evento di ottobre. Le notizie relative ai nuovi occhiali per la realtà mista si sono succedute negli scorsi mesi, senza che emergessero dettagli concreti. A maggio, un’indiscrezione suggeriva il design e le caratteristiche degli Apple Glass, suggerendo anche un prezzo di 499 sterline (circa 547 euro).

Va sottolineato che da Apple non è giunta ancora alcuna conferma su questi eventi, pertanto è giusto prendere queste informazioni con la dovuta cautela.

Fonte Gadgets360