iPhone 12: 4 nuovi modelli con display OLED, 5G, con 4 e 6 GB RAM

Abbiamo già parlato in un precedente articolo dei nuovi modelli di iPhone 12 che Apple metterà nel mercato quest’anno riportando la nota condivisa dall’analista Ming-Chi Kuo.

Il noto esperto dell’azienda di Cupertino a fine 2019 aveva ipotizzato la presenza di cinque nuovi modelli di iPhone nel 2020: un iPhone SE (o iPhone 9) e quattro modelli di iPhone 12.

iPhone 12: 4 nuovi modelli

Apple prevede di rilasciare quattro nuovi modelli di iPhone 12: un modello da 5,4 pollici, uno da 6,7 ​​pollici e due modelli da 6,1 pollici (uno Pro e uno di base). Secondo gli analisti di UBS Timothy Arcuri e Munjal Shah tutti e quattro gli iPhone saranno dotati di display OLED, mentre tutti gli altri dettagli tecnici e le funzionalità varieranno in base al modello.

In una nota di ricerca gli analisti hanno fornito una panoramica dei quattro iPhone che si aspettano nel 2020:

iPhone Pro da 6,7 ​​pollici: tripla fotocamera posteriore con rilevamento 3D e 6 GB di RAM

iPhone Pro da 6,1 pollici: tripla fotocamera posteriore con rilevamento 3D e 6 GB di RAM

iPhone da 6,1 pollici: doppia fotocamera posteriore e 4 GB di RAM

iPhone da 5,4 pollici: doppia fotocamera posteriore e 4 GB di RAM

Quello che colpisce riguardo questo indiscrezioni è che i due modelli i iPhone Pro pare avranno avranno ben 6 GB di RAM, contro i 4 GB di RAM degli iPhone attuali.

Le specifiche delle fotocamere, invece, si allineano a quelle condivise dall’analista Ming-Chi Kuo il mese scorso, mentre sembra che 5G sarà una caratteristica chiave degli iPhone di fascia alta nel 2020.

UBS ha condotto un sondaggio su oltre 9.000 consumatori negli Stati Uniti, in Germania, Giappone, Cina e Regno Unito e ha scoperto che il 22% degli intervistati vede il supporto 5G come qualcosa per cui vale la pena aggiornare gli smartphone.

Fonte macrumors