Gli iPhone 11 supporteranno nuovi accessori tramite programma MFi

Secondo fonti informate sono allo studio nuovi accessori che si potranno collegare agli iPhone tramite connettore Lightning integrato nel dispositivo e creati in base a specifiche condivise con i produttori nel programma di licenze Apple Made-for-iPhone (MFi).

Gli iPhone interessati saranno quelli di ultima generazione che potranno supportare nuovi accessori non solo fotografici ma anche di altri tipo, come ad esempio, sembra potrà essere introdotta una cover con batteria e flash integrato che si collegherà tramite Lightning.

Le nuove specifiche allo studio della casa di Cupertino permetteranno alla luce presente nell’accessorio di sincronizzarsi con il flash integrato nel dispositivo e di comunicare tra di loro in modalità wireless. In teoria, la connessione Lightning potrà consentire di collegare accessori tramite programma MFi come batterie, controller di gioco e cuffie.

Uno dei primi esempi è stata la cover-batteria Smart Battery Case una custodia che, oltre a proteggere il telefono, ne aumenta anche l’autonomia, in più un tasto dedicato sulla custodia permette di aprire al volo l’app Fotocamera anche quando l’iPhone è bloccato.

Al momento, ci sono diversi accessori fotografici per iPhone (ad esempio flash integrati) che usano quasi tutti il ​​Bluetooth o connessione USB per la connettività .

Il supporto a queste nuove specifiche, che funzioneranno attraverso il programma MFi, invece, è attualmente disponibile come anticipazione per gli sviluppatori e supporta solo i nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Per ora è solo un’anteprima, quindi Apple ancora non permette ai produttori di rilasciare accessori concessi in licenza MFi che utilizzano queste funzionalità, ma fornisce indicazioni per iniziarne lo sviluppo.

Fonte 9to5mac