iPhone 11 Pro (ricondizionato) in offerta su Amazon: super sconto

Mancano ormai circa tre mesi alla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 15 e non passa giorno senza che emergano online indiscrezioni relative ai prossimi melafonini del colosso di Cupertino. In attesa di conoscere ogni dettaglio sui nuovi prodotti, i fan della Mela che hanno bisogno di acquistare un nuovo iPhone possono dare uno sguardo ai dispositivi un po’ più datati ma ancora particolarmente efficaci.

Un esempio è l’iPhone 11 Pro, uno smartphone lanciato nel 2019 ma ancora oggi molto ricercato sul mercato. In particolare, gli appassionati dei prodotti Apple puntano spesso sul prodotto ricondizionato, in modo tale da risparmiare qualcosa sulla spesa. Proprio in queste ore è emerso uno sconto interessantissimo su Amazon che riguarda proprio l’iPhone 11 Pro.

Il melafonino (ricondizionato) viene infatti proposto a soli 399 euro, consentendo quindi agli utenti di risparmiare oltre 70 euro sulla spesa. Lo sconto del 15% sta già catalizzando l’attenzione dei tanti fan della Mela, che non vedono l’ora di assicurarsi l’iPhone 11 Pro ad una cifra così bassa. In questo caso parliamo del modello con 64 GB, proposto ovviamente in condizioni eccellenti, con una batteria che riesce a garantire una capacità pari almeno all’80% di quella originaria.

Tra le caratteristiche più importanti dell’iPhone 11 Pro va senz’altro ricordato il display OLED da 6,1 pollici con refresh rate a 60 Hz e il processore Apple A13 Bionic, che riesce ad assicurare un ottimo livello prestazionale. Sul retro del dispositivo sono presenti tre fotocamere da 12 MP e anche sul davanti troviamo un sensore da 12 MP. Il sistema operativo iOS è sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.