iPhone 11, offerta super su Amazon: costa solo 339 euro

Gli appassionati dei prodotti Apple non vedono l’ora che arrivi settembre per scoprire ogni dettaglio sugli iPhone 15, ovvero i nuovi melafonini su cui sta lavorando la società del CEO Tim Cook. Nell’attesa in tanti continuano a puntare sugli iPhone un po’ più datati, anche perché i prezzi sono ormai molto più accessibili rispetto a quando vennero lanciati sul mercato.

Un esempio è l’iPhone 11, un prodotto ancora oggi molto ricercato dai fan della Mela per le sue caratteristiche tecniche ed estetiche. Apple ha presentato ufficialmente l’iPhone 11 nel settembre 2019 e dopo quasi 4 anni il telefono continua ad avere riscontri positivi sul mercato. L’ottima notizia di queste ultime ore è che il melafonino è disponibile sul sito di Amazon ad un prezzo davvero molto interessante.

L’iPhone 11, infatti, viene venduto a 339 euro nella versione da 64 GB, mentre la variante con 128 GB viene proposta a 377 euro. Si tratta di un modello ricondizionato ma comunque in perfette condizioni e in grado di fornire le stesse prestazioni di un modello nuovo. Inoltre, la batteria ha una capacità di almeno l’80% rispetto al valore originale.

E’ bene ricordare che l’iPhone 11 si presenta con un display da 6,1 pollici LCD (con frequenza di aggiornamento a 60 Hz) e soprattutto con un chip A13 Bionic di Apple che assicura un ottimo livello di prestazioni. Sul retro l’azienda con sede a Cupertino ha posizionato due fotocamere, entrambe da 12 MP, mentre sul davanti troviamo una fotocamera sempre da 12 MP. La batteria da 3.110 mAh completa il quadro.