iPhone 11, utenti segnalano un bug: lo schermo diventa verde

Secondo quanto emerso da reclami condivisi sui forum di Reddit e MacRumors, sembra che alcuni utenti di iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max stiano riscontrando un problema ai loro smartphone. In molti segnalano di aver riscontrato un bug che colora di un’insolita tinta verde i display degli iPhone subito dopo aver sbloccato il dispositivo.

Un nuovo problema sta dando ”filo da torcere” agli ingegneri Apple a causa di alcuni iPhone 11 che talvolta presentano uno schermo verde. Alcuni utenti hanno incontrato il problema di notte con Modalità scura e Night Shift abilitati, mentre altri affermano che si verifica quando la luminosità è al minimo possibile. Non è chiaro cosa stia succedendo davvero, ma quello che sembra certo è che lo schermo si colora di una tonalità verde solo per alcuni secondi dopo aver sbloccato l’iPhone. Alcune persone sono state in grado di far cessare il problema riavviando il dispositivo mentre altre no.

Secondo alcuni utenti, questo strano bug è arrivato dopo aver aggiornato il dispositivo a iOS 13.4.1, dettaglio che suggerisce che potrebbe essere un problema di software. Questo problema sembra interessare i modelli di iPhone 11‌, 11 Pro e 11 Pro Max, ma ci sono state anche alcune lamentele anche da parte degli utenti di iPhone‌ X aggiornati a iOS 13.4.1, iOS 13.5 e iOS 13.5.1.

Questa tipologia di malfunzionamento sembra molto simile a quella incontrata da Samsung con il suo Galaxy S20 Ultra qualche settimana fa: in quel caso l’azienda sudcoreana è riuscita a risolvere grazie ad un aggiornamento. Se anche questo caso fosse davvero un problema software, allora la casa di Cupertino dovrebbe essere in grado di risolvere il bug grazie ad un futuro aggiornamento di iOS. iOS 13.5.5 è ancora in fase di test in questo momento e non è chiaro se questa versione del software risolverà il problema o se ci sarà bisogno di un altro aggiornamento.

