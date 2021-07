Il primo iPad con schermo OLED trapela online: ecco come sarà

Grazie ad un report che fa riferimento all’adozione di display OLED di medie dimensioni in dispositivi come tablet e laptop siamo venuti a conoscenza delle specifiche del primo schermo OLED per iPad. Tuttavia, come riportato dal sito The Elec, si tratterà di un “single-stack”, probabilmente per contenere i costi.

Pertanto, se l’indiscrezione dovesse rivelarsi azzeccata, il primo tablet Apple con display OLED potrebbe effettivamente essere un sostituto dell’iPad Air 2022, che aprirebbe di fatto le porte ai modelli OLED degli iPad Pro 2023 basati invece sul two-stack.

Ma cosa si intende esattamente per single-stack e two-stack? Samsung sta ancora utilizzando una tecnologia un po’ datata per i pannelli OLED di medie dimensioni, caratterizzata da un solo strato di diodi organici a emissione di luce rosso, verde e blu che vanno ad accorciare la durata dei diodi di quattro volte rispetto alla soluzione a due stack. Samsung sta utilizzando i pannelli OLED single-stack anche nei suoi nuovi laptop Galaxy Book Pro e prevede di fornire tali schermi anche all’iPad Air 2022, come emerge nel report.

Non solo la soluzione a due stack ha una durata di vita molto più lunga, ma è anche in grado di fornire il doppio della luminanza di un pannello single-stack. Per questo motivo, l’iPad Pro 2023 sarà dotato di schermi OLED a due stack, poiché la previsione di Apple è che gli utenti mantengano un modello Pro molto più a lungo di un iPad Air.

Sempre come chiarito nel report, i telefoni possono invece utilizzare pannelli OLED single-stack in quanto sono di dimensioni più piccole e vengono utilizzati per un periodo di tempo più breve rispetto agli iPad. Al contrario, in presenza di un utilizzo più lungo – come avviene con i tablet di fascia alta e con i display automobilistici – i produttori di schermi coreani dovrebbero sviluppare e fornire un tecnologia a due livelli.

LG utilizza già schermi OLED con due strati di diodi per le auto, pertanto non è poi così difficile immaginare che Samsung non sarà l’unico fornitore di schermi per gli iPad Pro che vedremo nel 2023.

Fonte Phone Arena