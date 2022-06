L’iPad Pro originale nella lista vintage di Apple (e non sarà il solo)

Apple ha in programma di aggiungere l’iPad Pro di prima generazione alla sua lista di prodotti ‘vintage’ alla fine di giugno. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda di Cupertino in una nota interna distribuita questa settimana agli Apple Store e ai fornitori di servizi autorizzati Apple.

Un prodotto diventa “vintage” dopo che sono trascorsi più di cinque anni dall’ultima distribuzione del prodotto in vendita da parte della Mela. I prodotti vintage non erano precedentemente idonei per l’assistenza presso Apple, ma gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati Apple ora garantiscono riparazioni per i prodotti vintage per un massimo di altri due anni, in base alla disponibilità dei componenti.

Rilasciato nel novembre 2015, l’iPad Pro originale presentava un display da 12,9 pollici, decisamente più grande del display da 9,7 pollici che avevamo visto su tutti i precedenti modelli di iPad. Accanto al dispositivo, Apple ha introdotto la Smart Keyboard per iPad e l’Apple Pencil, che hanno reso l’iPad Pro un concorrente diretto di tablet ibridi come il Surface di Microsoft. La Smart Keyboard è collegata magneticamente al nuovo Smart Connector dell’iPad Pro.

L’iPad Pro originale presentava anche il chip A9X di Apple, una fotocamera posteriore da 8 megapixel, un pulsante Home con Touch ID e quattro altoparlanti.

Ma stando ad alcune fonti l’iPad Pro non sarà l’unico prodotto a diventare ‘vintage’. Secondo MacRumors, infatti, anche la “Apple TV HD” sarà classificata come ‘prodotto datato’ alla fine di giugno, nonostante Apple continui a vendere il dispositivo con 32 GB di spazio di archiviazione. Un’indiscrezione che lascia comunque qualche perplessità, dato che non sono passati i canonici cinque anni a cui facevamo riferimento in precedenza.

Una possibile spiegazione è che “Apple TV HD” è un errore di battitura e Apple in realtà intendeva fare riferimento all’edizione “Rev A” dell’Apple TV di terza generazione, che è stata interrotta nell’ottobre 2016 ma è rimasta disponibile per qualche tempo per soddisfare gli ordini arretrati.

Infine, l’iPhone 4S sarà classificato come “obsoleto” alla fine di giugno. I prodotti sono considerati obsoleti quando Apple ha smesso di metterli in vendita più di sette anni fa e non sono più idonei per gli aggiornamenti hardware.

Fonte MacRumors