Il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici non è compatibile con le vecchie Magic Keyboard, ed è certamente una notizia che non farà molto piacere agli utenti. Come riportato dal sito iGeneration, che riprende i documenti dell’Apple Store, l’iPad Pro da 12,9 pollici del 2021 non funzionerà con le Magic Keyboard di vecchia generazione perché risulta circa 0,5 mm più spesso rispetto al modello dell’anno scorso.

Ad un primo sguardo l’aumento di spessore potrebbe sembrare trascurabile, ma così non è, dato che l’aumento di mezzo millimetro impedisce al nuovo iPad Pro di chiudersi correttamente se utilizzato con tastiere meno recenti.

Cosa comporta questa problematica? Chiaramente, coloro che non possono proprio fare a meno di utilizzare la Magic Keyboard dovranno comprarne una nuova, spendendo una cifra non banale (siamo tra le 319 e le 339 euro, ndr). La nuova tastiera somiglia molto al modello precedente, fatta eccezione per una nuova opzione di colore bianco. È inoltre retrocompatibile con gli iPad Pro 2018 e 2020.

Ma come mai l’iPad Pro da 12,9 pollici è più spesso rispetto al modello precedente? Come riportato da Phone Arena, il nuovo prodotto dell’azienda del CEO Tim Cook sfoggia un display Liquid Retina XDR alimentato da mini-LED, che secondo Apple sarà in grado di produrre più dettagli, colori più luminosi, neri più profondi e rapporti di contrasto migliori.

Probabilmente è proprio questa tecnologia dello schermo il motivo dello spessore maggiore del nuovo iPad Pro. Un altro indizio viene dal fatto che il nuovo iPad Pro‌ da 11 pollici non dispone di un display XDR e le sue dimensioni non sono cambiate. Chiaramente questo device ha un vantaggio, vale a dire la compatibilità con le vecchie tastiere Magic.

In entrambi i casi Apple ha garantito la presenza del processore M1 (che alimenta i nuovi Mac, ndr) e un massimo di 2 TB di spazio di archiviazione. I nuovi modelli includono anche porte Thunderbolt e tecnologia wireless 5G opzionale. Gli iPad Pro 2021 saranno disponibili per l’ordine il 30 aprile, mentre la spedizione inizierà nella seconda metà di maggio.

