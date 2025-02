iPad Pro e MacBook: Il nuovo chip M5 arriva prima sui laptop di Apple

Nel panorama tecnologico attuale, l'uscita dei nuovi chip Apple rappresenta una novità intrigante, un'opportunità per il miglioramento delle performance dei dispositivi della mela morsicata. Il M4 chipset, lanciato nel 2024, ha segnato un importante passo avanti, con l'iPad Pro che ha inaugurato la sua era. Tuttavia, recenti notizie suggeriscono un'inversione di tendenza per il futuro. Mark Gurman di Bloomberg ha infatti rivelato che l'introduzione dei chip M5 avverrà prima sui MacBook Pro, con il nuovo iPad Pro che dovrà attendere fino al 2026.

M4 e M5: Un cambiamento di priorità

Nel 2024, l'iPad Pro ha avuto il meritato onore di essere il primo dispositivo a montare il chip M4, seguito solo cinque mesi dopo dai MacBook. Questo prioritizzare l'iPad rispetto ai laptop ha segnalato una strategia ben definita da parte di Apple, che stava ponendo l'accento sui tablet come dispositivi di riferimento, al di fuori del sempre popolare iPhone. Con l'arrivo del chip M5, la situazione si invertirà. Gurman, nella sua newsletter, ha affermato che il passaggio ai nuovi chip M5 inizierà nei MacBook Pro nella primavera del 2025, mentre il nuovo iPad Pro non sarà dotato del chip prima del primo semestre del 2026.

Questa evoluzione racchiude significati più ampi per il futuro della gamma iPad, suggerendo una modifica di direzione per Apple, che dovrà rielaborare le sue strategie per i dispositivi portatili. Mentre l'iPad Pro attuale potrebbe sembrare datato quando finalmente verrà rinnovato, il potente chipset M4 presente nel modello rimarrà competitivo almeno sino al 2026, assicurando prestazioni elevate nel frattempo.

Tempistiche di uscita e anticipazioni sui nuovi modelli

L'arrivo dei chip M5 rappresenta non solo una rivoluzione tecnologica, ma anche una finestra di opportunità per altri modelli di iPad. Gurman ha anticipato che il modello base di iPad e l'iPad Air 2024, dotato di chip M2, verranno sostituiti nel corso della prima metà dell'anno prossimo. Ci saranno, quindi, delle novità anche dal lato della gamma più accessibile, che potranno vedere aggiornamenti significativi nel design e nelle prestazioni.

Per quanto riguarda l'iPad Air, che sembra possa essere dotato dell'M4, questa notizia potrebbe porre questo modello in una posizione favorevole rispetto al 2024 iPad Pro, specialmente per gli utenti che cercano un dispositivo potente a un prezzo ragionevole. Attualmente, il classico iPad, pur non promettendo prestazioni straordinarie nei benchmark, sta preparando il terreno per una rinfrescata che potrebbe rivelarsi interessante.

L'arrivo dell'M4 MacBook Air

Prima della presentazione di questi nuovi modelli di iPad, si prevede un'imminente disponibilità dei MacBook Air già provvisti di chip M4 nei negozi. Gurman è fiducioso nel ritenere che il nuovo MacBook Air sarà disponibile sugli scaffali entro marzo 2025, un anno esatto dopo il lancio del modello M3, ed evidenzia che i nuovi computer stanno già lasciando le fabbriche in Asia.

Le aspettative di un'uscita anticipata si ampliano, dato che molte notizie circolanti preannunciano un periodo di intensi rilasci da parte di Apple. La carenza di dispositivi durante il primo semestre del 2025, in coincidenza con l'annuncio del nuovo modello di iPhone SE 4, fa presagire un inizio di anno impegnativo per Apple, con molte novità in arrivo.

Il futuro della gamma iPad e Mac

In questo contesto, la scena tecnologica è destinata a trasformarsi in modo significativo. L'analisi di Gurman non fa che evidenziare come Apple stia gestendo l'introduzione dei suoi chip in modo più strategico, riservando differenti trattamenti per i vari dispositivi. Occorrerà comprendere come questa inversione di strategie influenzerà non solo le vendite, ma anche l'aspettativa dei consumatori nei confronti dei prodotti futuri.

Con il M4 e il prossimo M5, il panorama dei dispositivi Apple è ricco di promesse, ma anche di attese. Gli utenti si preparano a rimanere in prima fila per scoprire quali innovazioni e miglioramenti porteranno i prossimi lanci nella vasta gamma di prodotti Apple.