iPad Pro, Apple svela (per sbaglio) la data di lancio sul mercato

Lo scorso 20 aprile, nel presentare alcuni dei suoi nuovi (e attesissimi) dispositivi come l’iPad Pro da 12,9 pollici e 11 pollici, Apple aveva annunciato che i preordini avrebbero preso il via il ​​30 aprile, con le spedizioni previste per la seconda metà di maggio. Proprio nelle scorse ore è spuntata online un’indiscrezione che rivela la data di lancio dei nuovi modelli di iPad Pro e anche del nuovo iMac: saranno entrambi sul mercato a partire dal prossimo 21 maggio.

Ma chi è il “leaker”, questa volta? Nientemeno che la stessa Apple. Un tweet pubblicato dall’articolista di tecnologia Jason Aten (tramite AppleInsider) spiega come il colosso di Cupertino abbia inavvertitamente fatto trapelare la data del 21 maggio con una storia pubblicata nella Apple Newsroom. Nel post si parla dei preordini, che cominciano oggi, ma i metadati appartenenti alla storia affermavano in un primo momento che i dispositivi sarebbero comparsi “nei negozi e in tutto il mondo il 21 maggio”. Apple ha subito provveduto a rimuovere quella data, ma ormai la frittata era fatta.

Sebbene qualche utente ha avanzato l’ipotesi che potesse trattarsi semplicemente di “maggio ’21”, e non di “21 maggio”, diversi informatori di Twitter sono convinti che la società californiana abbia scelto proprio il 21 maggio come data di rilascio dei nuovi prodotti. L’iPad Pro da 12,9 pollici (2021) includerà un mini display LED che migliorerà la qualità e il contrasto dell’immagine. Entrambe le versioni del tablet, inclusa l’unità da 11 pollici, saranno alimentate dal potente chip M1, prodotto da TSMC utilizzando il processo a 5 nm.

Il nuovo iPad Pro (2021) include anche una porta Thunderbolt, con i modelli “cellular” che supportano la connettività 5G. Apple mette a disposizione anche un modello con 2 TB di spazio di archiviazione.

Fonte Phone Arena