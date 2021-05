iPad Pro da 12,9 pollici, Apple ha ancora problemi con il display mini-LED

Mentre le previsioni per la spedizione per l’ultimo iPad Pro da 12,9 pollici sembrano ormai “scivolare” a luglio, un nuovo report pubblicato su Bloomberg sembra confermare che Apple sarebbe ancora alle prese con alcuni problemi di produzione. Come riportato prima dell’annuncio iniziale del nuovo iPad Pro, le criticità deriverebbero dalla tecnologia del display mini-LED.

Mark Gurman e Debby Wu di Bloomberg riferiscono che Apple sta facendo una certa fatica per riuscire a realizzare la tecnologia dei display mini-LED in quantità più importanti, ed è proprio questo aspetto che starebbe ritardando notevolmente la produzione e di conseguenza anche le spedizioni per i clienti.

Il problema principale è quindi la produzione del nuovo schermo MiniLED del modello da 12,9 pollici, che si è finora rivelata particolarmente impegnativa. Bloomberg News ha riferito lo scorso mese di aprile, prima che il prodotto venisse annunciato, che il nuovo dispositivo doveva far fronte a dei vincoli di fornitura a causa delle complessità che stanno caratterizzando la nuova tecnologia. I partner di produzione di Apple si stanno rimboccando le maniche per cercare di produrre gli schermi più complessi in quantità maggiori, non senza difficoltà, come riportano fonti molto vicine alla “Mela”.

Apple sta commercializzando il display mini-LED dell’iPad Pro come pannello Liquid Retina XDR. Il display Liquid Retina XDR mette a disposizione degli utenti un’elevata gamma dinamica simile a quella garantita dall’Apple Pro Display XDR. L’iPad Pro ha circa 2500 zone di oscuramento locale, consentendo un rapporto di contrasto di 1.000.000: 1 e una luminosità di picco di 1600 nit.

L’iPad Pro da 11 pollici, che continua a utilizzare lo stesso display LCD dei precedenti modelli di iPad Pro, è invece disponibile per la consegna a partire dalla fine di questo mese o al massimo nella prima settimana di giugno.

Fonte 9to5Mac