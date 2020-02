iPad Pro, Apple introdurrà una Smart Keyboard con trackpad

Secondo un nuovo rapporto di The Information oggi, Apple ha in programma di rilasciare una tastiera per iPad Pro con un trackpad integrato entro quest’anno. Precedenti rapporti avevano già suggerito che Apple stesse pianificando una nuova versione della Smart Keyboard, ma The Information ci rivela altre indiscrezioni. Il rapporto spiega:

“Apple ha in programma di rilasciare una tastiera per iPad entro la fine dell’anno con un trackpad integrato, come risultato del suo sforzo di posizionare il tablet come alternativa ai computer portatili. Secondo una persona vicina all’azienda, la società probabilmente rilascerà l’accessorio insieme alla prossima versione di iPad Pro.”



iPad Pro avrà una Smart Keyboard

In termini di design sappiamo già che l’iPad sarà un modello da 12 pollici che uscirà entro la fine di marzo, con nuove funzionalità come un comparto fotografico a tre sensori che include anche un sensore di tempo di volo 3D.

Il rapporto di The Information parla solo di questa nuova tastiera e sostiene che la nuova Smart Keyboard avrà un trackpad integrato e pare sarà anche retroilluminata.

Sappiamo che Foxconn sarà uno dei “principali produttori” del nuovo accessorio ma non sappiamo quando questa verrà rilasciata.

La nota di oggi, infatti, non specifica quando esattamente uscirà la nuova Smart Keyboard con trackpad, dice semplicemente che l’accessorio arriverà “entro la fine dell’anno“, quindi non possiamo confermare che questa uscirà con il nuovo iPad.

Nel frattempo alcuni produttori di accessori di terze parti, come Brydge, hanno anche annunciato le proprie custodie per tastiera iPad Pro con trackpad.

L’eventuale presenza di un trackpad ci lascia intendere che Apple voglia migliorare l’utilizzo del mouse su iPad. Al momento, infatti, tale funzione è presente ma non si tratta di una vero e proprio supporto nativo al mouse.

