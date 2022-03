Gli iPad Pro 2022? Non prima del prossimo autunno (secondo Gurman)

Secondo Mark Gurman i modelli di iPad Pro di prossima generazione verranno lanciati nell’autunno 2022. Stando a quanto rivelato dal celebre giornalista di Bloomberg nella sua ultima newsletter “Power On”, infatti, Apple avrebbe in programma di rilasciare questi dispositivi verso la fine dell’anno.

Gurman ha ipotizzato che dal momento che la società del CEO Tim Cook non ha provveduto a rilasciare dei nuovi iPad Pro nel corso dell’evento “Peek Performance” (che si è tenuto qualche settimana fa, ndr), è ragionevole aspettarsi che l’idea della Mela sia quella di lanciare i nuovi modelli tra settembre e novembre 2022.

In un precedente report, lo stesso Gurman rivelava come Apple stesse pianificando “la gamma più sfrenata di nuovi prodotti hardware della sua storia” proprio per l’autunno di quest’anno: molto probabilmente in questa “gamma” sono compresi anche i modelli ‌iPad Pro‌ aggiornati.

Come ricordano bene gli appassionati di prodotti Apple, il gigante di Cupertino ha provveduto a rilasciare nuovi modelli di ‌iPad Pro‌ a marzo 2016, giugno 2017, ottobre 2018, marzo 2020 e aprile 2021: basta fare due conti per notare come Apple impieghi dai 13 ai 16 mesi per aggiornare la sua linea di prodotti.

Stavolta, se i pronostici di Mark Gurman dovessero rivelarsi corretti, l’attesa sarebbe un po’ più lunga (fino a 19 mesi dal rilascio del modello attuale, ndr). Pertanto, gli ‌iPad‌ Pro del 2021 potrebbero risultare tra i modelli più duraturi fino ad oggi.

Ma cosa sappiamo sull’iPad Pro di nuova generazione? Le indiscrezioni sulle caratteristiche di questo prodotto non sono ancora molte, anche se proprio Gurman ha affermato di aspettarsi una ricarica MagSafe e il chip “M2”, che dovrebbe avere la stessa CPU a 8 core dell’‌M1‌ ma al tempo stesso beneficerà di miglioramenti sul piano della velocità e dell’efficienza grazie al processo a 4 nanometri di TSMC. Probabilmente il chip M2 avrà anche dei core GPU aggiuntivi, con opzioni GPU a 9 e 10 core, rispetto alle opzioni GPU a 7 e 8 core che troviamo nel chip ‌‌M1‌‌.

Fonte MacRumors