iPad Pro 12,9”, Apple chiarisce: “Magic Keyboard 2020 è compatibile”

Qualche giorno fa anche noi di OutofBit avevamo parlato dell’incompatibilità del nuovo iPad Pro da 12,9 pollici con le vecchie Magic KeyBoard, un particolare che ha fatto storcere il naso a molti appassionati dei prodotti Apple. Il motivo andava ricercato nello spessore del prodotto, che risultava superiore di mezzo millimetro rispetto al modello dell’anno scorso a causa del display Liquid Retina XDR alimentato da mini-LED.

Apple è intervenuta direttamente sulla questione, precisando che l’iPad Pro da 12,9 pollici funzionerà anche con il modello 2020 della custodia Magic Keyboard da 12,9 pollici, “ma non sarà un funzionamento perfetto”.

Secondo una nota appena aggiunta a un documento di supporto Apple (individuato da Chris Ball su Twitter) la Magic Keyboard di prima generazione (numero di modello A1998) sarà “funzionalmente compatibile” con l’iPad Pro aggiornato. Ma a causa delle dimensioni leggermente maggiori del nuovo modello da 12,9 pollici (che è appunto 0,5 mm più spesso rispetto alla versione 2020), Apple rimarca la possibilità “che la Magic Keyboard non si adatti perfettamente quando è chiusa, soprattutto quando sono applicate le protezioni per lo schermo”.

Con questo intervento Apple ha voluto evitare che i clienti venissero scoraggiati dall’acquistare l’iPad Pro da 12,9 pollici a causa della citata incompatibilità. La Magic Keyboard per l’iPad Pro da 12,9 pollici costa circa 339 euro, ed è fin troppo facile capire perché i proprietari del modello precedente non erano affatto entusiasti della prospettiva di dover sborsare una cifra tutt’altro che banale per un nuovo accessorio, soprattutto se si considera il prezzo di partenza del nuovo modello di iPad Pro da 12,9 pollici, che sarà di 1.219 euro.

Fortunatamente questo “equivoco” non sembra riguardare il modello da 11 pollici (che non è dotato di un nuovo display Mini LED e presenta misurazioni identiche al modello 2020), che è ancora completamente compatibile con la versione 2020 della Magic Keyboard.

Fonte The Verge