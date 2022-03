iPad Pro 11 con schermo mini-LED? Non nel 2022: Apple ci ripensa

Quando Apple ha aggiornato la linea di iPad Pro nel 2021, il riscontro è stato subito enorme. Oltre al chip M1, infatti, la versione grande – l’iPad Pro 12.9 – ha ricevuto un pannello mini-LED. Chiamato Liquid Retina XDR, in onore del Pro Display XDR, questo nuovo schermo mini-LED ha davvero entusiasmato tutti grazie ad un contrasto eccezionale, un’ottima luminosità di picco e neri reali su un pannello LED (e non AMOLED).

Già verso la fine dello scorso anno erano cominciate a circolare delle voci che volevano la prossima iterazione dell’iPad Pro 11 equipaggiata con l’aggiornamento XDR. Un’indiscrezione che aveva senso, dato che Apple di solito inserisce l’hardware di fascia alta nel proprio top di gamma, riducendo man mano la potenza prestazionale nelle opzioni leggermente più economiche.

Ma non è tutto, perché le voci ritenevano anche molto probabile l’arrivo di un iPad Pro entro quest’anno. Non sono in pochi, infatti, a ritenere probabile che la Mela annunci una nuova linea di iPad Pro con chip M2 e schermi mini-LED entro la fine del 2022.

Tuttavia, alcuni analisti affermano che ciò non accadrà. Confutando le voci precedenti, i report attuali sostengono che non ci saranno nuovi iPad Pro nel 2022. Il motivo? Come riporta anche Phone Arena, pare che dalle parti di Cupertino siano particolarmente soddisfatti delle vendite dell’iPad Pro 12.9 e non vedono la necessità in questo momento di spingere la nuova tecnologia sulla linea da 11 pollici.

Anche il famoso analista Ming Chi Kuo ritiene che la società del CEO Tim Cook non rilascerà nuovi prodotti mini-LED in questo 2022. Nel tweet di Kuo – una fonte ritenuta sempre molto affidabile – viene tuttavia specificato che la scelta di Apple dipenderebbe da una forte preoccupazione sui costi.

Oltre all’ormai cronica carenza di chip, tuttora in corso, l’economia mondiale si ritrova ad affrontare un momento di grande incertezza a causa della crisi militare in Europa, causata dall’invasione russa in Ucraina. Al momento, tutte le aziende tecnologiche hanno sicuramente bisogno di scegliere le loro strategie di mercato con molta attenzione.

Fonte Phone Arena