L’iPad mini avrà il display mini-LED? Non tutti sono d’accordo

Quando si parla di Apple, i riflettori sono quasi sempre puntati sui nuovi e attesissimi iPhone 13, che dovrebbero essere presentati intorno alla metà di settembre. Tuttavia, il gigante di Cupertino è al lavoro anche su altri prodotti, come ad esempio i nuovi iPad. Nelle ultime settimane sono comparse online diverse indiscrezioni relativi a questi nuovi prodotti, anche se i vari report sembrano in contrasto su un aspetto piuttosto importante.

Nella giornata di ieri, infatti, una fonte decisamente autorevole come DigiTimes ha affermato che il prossimo iPad mini sarà caratterizzato da un mini display a LED. Una bella notizia per gli appassionati dei prodotti della “Mela”, se non fosse che l’analista di display Ross Young ritiene questa ipotesi assolutamente da scartare.

Secondo Young, infatti, l’iPad mini verrà quasi sicuramente rilasciato entro quest’anno, ma non sarà caratterizzato da un display mini-LED. A sostegno di questa tesi, l’analista afferma di aver ricevuto la conferma da Radiant Opto-Electronics, che secondo DigiTimes fornirebbe ad Apple il display.

Come ricorderanno i fan di Apple, un altro affidabilissimo analista come Ming-Chi Kuo aveva precedentemente affermato che un iPad mini con un display mini-LED sarebbe stato lanciato nel 2020, ma a causa della crisi sanitaria globale dovuta alla pandemia di coronavirus e ai conseguenti ritardi nella produzione è stato impossibile rispettare quella tempistica.

Negli ultimi tempi le voci sull’iPad mini sono diventare sempre più numerose. Si parla di una riprogettazione significativa da parte del colosso californiano, che avrebbe eliminato il pulsante home per puntare su un sensore Touch ID incorporato nel pulsante di accensione, una porta USB-C e un display più grande.

I vari report non concordano nemmeno sul fatto che il prossimo ‌iPad mini‌ possa essere alimentato con l’attuale chip A14 di Apple, che ritroviamo negli ultimi iPad Air e negli iPhone 12: alcuni non escludono che l’iPad arrivi invece sul mercato con il chip A15, destinato al prossimo iPhone 13. Infine, qualche voce ha anche suggerito che Apple starebbe lavorando su un modello “Pro” dell’iPad mini‌; tra tutte, questa sembra davvero l’ipotesi meno probabile.

