iPad mini 6 ha alcuni problemi allo schermo: ecco quali

Oltre agli iPhone 13, Apple ha presentato anche altri prodotti nel corso del suo primo evento autunnale. Tra questi, ha riscosso subito un certo consenso l’iPad mini 6, caratterizzato da specifiche davvero molto interessanti.

Tuttavia, subito dopo l’arrivo del prodotto nei negozi, gli utenti hanno provveduto a segnalare un effetto di “scorrimento gelatinoso” sul display del tablet. Apple ha voluto tranquillizzare tutti, spiegando come quell’effetto sia del tutto normale e non rappresenti affatto un problema hardware. Ma nelle ultime ore è stata evidenziata una nuova problematica.

Alcuni utenti, infatti, stanno riscontrando criticità con il pannello LCD dell’iPad mini 6, questa volta riguardanti scolorimento e distorsioni.

Come condiviso da un utente sulla piattaforma social Reddit, alcune unità dell’iPad mini di sesta generazione sembrano presentare un malfunzionamento di produzione nel display LCD Liquid Retina da 8,3 pollici. Questo utente (che possiede un iPad mini 6 Wi-Fi da 64 GB da circa una settimana) ha notato una certa distorsione e anche una porzione di scolorimento (di qualche centimetro, ndr) non appena viene toccato lo schermo con l’iPad in orientamento verticale.

Stando al report su Reddit, i problemi diventano più evidenti quando iPadOS è impostato in modalità oscura e quando l’utente tocca lo schermo con una pressione leggermente maggiore del solito. L’utente ha già ricevuto un’unità sostitutiva da Apple, ma il problema compare anche nel nuovo iPad, tanto che un dipendente di Apple Retail gli avrebbe confessato che un eventuale richiamo della “Mela” per il display dell’iPad mini 6 “non sarebbe sorprendente”.

La problematica non sembra così diffusa, almeno finora. Anche su Reddit, molti utenti dichiarano di non avere a che fare con questa criticità, mentre altri confermano quanto rivelato dal possessore dell’iPad mini 6 Wi-Fi da 64 GB. Gli utenti interessati dal malfunzionamento possono portare il proprio iPad mini presso un Apple Store o un Centro riparazioni per richiedere un’unità sostitutiva.

Fonte 9to5Mac