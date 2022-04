I primi iPad con display OLED arriveranno nel 2024 (con più fornitori)

L’azienda cinese di componenti elettronici BOE Technology sarebbe pronta a fornire ad Apple i display OLED per i futuri modelli di iPad e MacBook. L’indiscrezione viene riportata dal sito coreano The Elec, che precisa come BOE Technology abbia intenzione di rispettare i requisiti di fornitura di Apple realizzando una linea di produzione di display OLED Gen 8.6.

Questa linea prenderà forma presso lo stabilimento B16 situato nella provincia di Sichuan, in Cina, sempre secondo The Elec. Secondo quanto riferito, la nuova linea di produzione aprirà verso la fine del 2024. L’azienda cinese ha l’ambizione di competere con i colossi sudcoreani Samsung Display e LG Display nella fornitura ad Apple di pannelli OLED per i futuri modelli ‌iPad‌ e MacBook.

Come ricorda anche MacRumors, sembra che Samsung che LG utilizzino linee di produzione Gen 6 per i loro primi pannelli OLED per iPad, prima di utilizzare linee di produzione Gen 8.5 per vari dispositivi Apple che debutteranno dopo il lancio del primo modello ‌iPad‌ con display OLED. Le linee di produzione Gen 8.5 producono più pannelli OLED per substrato rispetto alle linee Gen 6, generando quindi una notevole convenienza.

BOE Technology starebbe anche testando la tecnologia OLED tandem a due stack, in grado di offrire maggiore luminosità e longevità. Proprio questo aspetto fa in modo che i display OLED tandem a due stack risultino più adatti a dispositivi come iPad e MacBook, che vengono spesso utilizzati per un periodo di tempo più lungo rispetto agli smartphone.

Il sito The Elec ha poi ribadito che Apple ha in programma di introdurre i suoi primi modelli ‌iPad‌ con display OLED nel 2024. Di recente, un altro report ha individuato il lancio del primo MacBook con display OLED nel 2025.

Fonte MacRumors