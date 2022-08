L’iPad di decima generazione arriva a settembre? Novità sul design

Stando a quanto riportato dal sito web taiwanese DigiTimes, l’iPad di decima generazione di Apple è attualmente in produzione e presenterà “importanti” modifiche al design. Una notizia che fa ovviamente felici i fan del colosso di Cupertino e soprattutto gli appassionati di iPad, dato che nelle scorse ore erano trapelate notizie poco rassicuranti in merito a questi nuovi prodotti (le interruzioni di corrente in una provincia della Cina stanno creando qualche grattacapo ad Apple).

Nel report di DigiTimes non vengono chiariti i dettagli sul nuovo design dell’iPad di decima generazione, ma le voci suggeriscono che il dispositivo sarà caratterizzato da un display da 10,5 pollici più grande di quello visto con il predecessore, con cornici leggermente più sottili, una porta USB-C e un involucro piatto con una sporgenza della fotocamera posteriore.

L’iPad dovrebbe ancora avere un pulsante Home Touch ID, ma i rendering trapelati di recente hanno mostrato il dispositivo senza un jack per le cuffie come invece avviene con altri modelli di iPad. Oltre a questi cambiamenti estetici, pare che l’iPad di decima generazione sarà alimentato con un processore A14 Bionic e avrà anche il supporto 5G per i modelli cellulari.

Apple prevede di lanciare l’iPad di decima generazione a settembre, sempre stando a quanto riportato dal sito DigiTimes. Tuttavia, come accennato, resta sempre la preoccupazione per le interruzioni di corrente imposte dal governo cinese alle fabbriche nella provincia sudoccidentale del Sichuan. A causa di un’intensa ondata di caldo, l’elettricità è stata tagliata a livello industriale in 19 città della provincia fino al 20 agosto per dare la priorità all’alimentazione elettrica residenziale.

Gli iPad sono prodotti principalmente nel Sichuan dai produttori Foxconn e Compal, come ricorda anche DigiTimes, che aggiunge che uno stop di sei giorni a causa delle interruzioni di corrente non avrebbe probabilmente un impatto sull’efficienza produttiva complessiva nel mese di agosto. Tuttavia, se le restrizioni di alimentazione verranno estese, tuttavia, la produzione di massa dei prodotti potrebbe risentirne.

Apple ha presentato l’iPad di nona generazione al suo evento del settembre 2021, assieme a iPhone 13, Apple Watch Series 7 e iPad mini di sesta generazione. Non sono poche le indiscrezioni che sostengono che l’iPad di decima generazione verrà presentato in un evento che si terrà ad ottobre, pertanto al momento non ci sono dettagli concreti sulla data di lancio.

L’iPad di nona generazione è dotato di un display da 10,2 pollici, un chip A13 Bionic, una fotocamera frontale da 12 megapixel con supporto per la funzione Center Stage e supporto per Apple Pencil di prima generazione.

Fonte MacRumors