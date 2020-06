iPad da 10,8 ” arriverà quest’anno, iPad Mini l’anno prossimo

Si è parlato spesso di Apple in questi giorni, grazie al WWDC 2020 iniziato la scorsa settimana e alle novità presentate, ma anche a causa delle indiscrezioni relative alla prossima serie di iPhone 12. Ora, Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più affidabili quando si tratta di novità relative ad Apple, ha rivelato i nuovi modelli di iPad in arrivo per quest’anno e per il prossimo anno.

Nuovo modello di iPad da 10,8 pollici

Kuo ha dichiarato che Apple rilascerà un nuovo modello di iPad da 10,8 pollici nella seconda metà di quest’anno e un nuovo iPad da 8,5 pollici il prossimo anno. Non è ancora chiaro se la versione da 10,8 pollici farà parte della gamma iPad o della linea iPad Air. Per quanto riguarda il modello da 8,5 pollici, voci già in circolazione affermano che questo sarà il successore dell‘iPad Mini lanciato a marzo dello scorso anno.

Di recente immagini di un nuovo adattatore di alimentazione Apple con una potenza nominale di 20 W sono state divulgate online. Alcune voci affermavano che questo adattatore sarebbe arrivato in dotazione con i prossimi iPhone 12, in realtà Kuo afferma che Apple includerà questo nuovo caricabatterie nella confezione dei prossimi modelli di iPad. Il design del nuovo adattatore da 20 W sarà simile alla versione da 18 W, ma con USB-C Power Delivery per una ricarica rapida, come mostrato nella foto trapelata di seguito.

Sembra che Apple terminerà la produzione dei suoi attuali adattatori da 5 W e 18 W entro la fine dell’anno a favore del nuovo adattatore da 20 W che sarà un accessorio opzionale per iPhone. Diversi rapporti, infatti, suggeriscono che Apple potrebbe rimuovere le Earpods e l’adattatore di alimentazione dalla confezione dei futuri iPhone. Questo significa che coloro che compreranno il nuovo melafonino quest’anno dovranno acquistare questi accessori separatamente.

