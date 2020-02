Apple TV, iPod touch e Apple Watch: Target rivela nuovi prodotti Apple

Apple TV, iPod touch e Apple Watch: questo l’elenco di nuovi prodotti che i dipendenti di Target stanno notando sul loro sistema di inventario. Non c’è ancora nulla di confermato in via ufficiale, ma i dipendenti del rivenditore Target stanno notando alcuni elenchi interessanti spuntare sul loro sistema di inventario.

Il sito internet 9to5Mac ha ricevuto immagini che mostrano nuove voci che si riferiscono a dispositivi Apple non ancora annunciati

Apple TV, iPod touch e Apple Watch: ?

In particolare, secondo le indiscrezioni arrivate al sito 9to5Mac sembrano in arrivo questi nuovi prodotti Apple:

Apple TV X



AirPods X



Apple iPod Touch X



Cinturini Apple Watch Series X

Precisiamo che la “X” che vedete non è il nome ufficiale ma solamente un nome in codice provvisorio nell’attesa che l’azienda di Cupertino riveli quelli finali.

Molto probabilmente le nuove cuffie Apple e la nuova Apple TV sono proodotti che possiamo aspettarci Apple presenterà quest’anno perchè ci sono state già diverse indiscrezioni in merito.

L’Apple TV X sembra sarà il successore di Apple TV 4K e sarà dotata di con una variante del SoC A12 o A13 Bionic. Questo sarebbe davvero un aggiornamento significativo rispetto al processore A10X del modello attuale.

Per quanto riguarda AirPods X, non è chiaro se uscirà una nuova versione oppure se Apple metterà nel mercato una terza generazione delle AirPods già in commercio.

L’ultimo modello di iPod Touch X è stato presentato nella primavera dello scorso anno, per questo ci risulta difficile pensare che Apple metta nel mercato un nuovo modello quest’anno. Tenete conto che prima del 2019, la precedente generazione di iPod touch risaliva al 2015, vale a dire quattro anni di distanza. iPod, infatti, è diventato un prodotto secondario per Apple e non uno di punta.

Molto più probabile, invece, che vengano introdotti nuovi cinturini con l’arrivo della stagione primaverile.

Al momento non possiamo che attendere per vedere se Apple confermerà queste indiscrezioni. Secondo rumors di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana, Apple potrebbe tener un evento a fine marzo per presentare il nuovo iPhone SE o iPhone 9.

