Il primo iPad di Apple doveva essere a due porte da 30 pin. Ma poi l’azienda cambiò idea

Le prime immagini del prototipo del primo iPad hanno già catalizzato l’attenzione degli appassionati dei prodotti Apple. Il motivo è molto semplice, e riguarda la presenza di due porte. Le foto sono state condivise su Twitter da Giulio Zompetti, italiano e piuttosto famoso per essere un grande collezionista di dispositivi Apple.

Le immagini non fanno altro che confermare quanto emerso già in passato, con il riferimento proprio alla presenza di due porte per connettori da 30 pin sull’iPad originale, con una porta sulla base sotto il pulsante Home e un’altra sul lato sinistro. .

Zompetti ha spiegato che Apple aveva in programma in un primo momento di offrire un “sistema dual dock” sul suo primo tablet. Il funzionamento doveva essere all’incirca quello del connettore intelligente sugli ‌iPad‌ Pro di prima e seconda generazione, ma anche sugli iPad Air di terza generazione e ‌sugli iPad di settima e ottava generazione, in modo tale da potersi connettere alla tastiera Smart o ad altri accessori come il dock di ricarica Logi BASE ‌iPad‌ di Logitech in modalità orizzontale. Il sistema a due porte apparentemente supportava anche la ricarica simultanea.

Oltre al docking in accessori come le tastiere, le due porte avrebbero anche potuto garantire l’opzione per il collegamento a più accessori cablati, come dischi rigidi esterni o lettori di schede SD, tramite un dongle per la compatibilità con il connettore a 30 pin, senza la necessità di un adattatore multi-porta.

I prototipi di iPad di prima generazione con due porte sono già comparsi diverse volte in passato, anche tramite alcuni brevetti di Apple, ma l’idea non trovò mai concretezza. Il gigante di Cupertino ha lanciato 22 diversi modelli di ‌iPad‌ in sei dimensioni di schermo, ma finora ogni modello di ‌iPad‌ ha avuto solo una porta per il trasferimento dei dati e la ricarica.

Fonte MacRumors