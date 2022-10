iPad 10, già in vendita le custodie: lancio imminente?

Stando ai rumors, Apple sembra pronta a lanciare nuovi modelli di iPad alla fine di questo mese, come ha rivelato anche l’autorevole sito 9to5Mac. La notizia dell’ultim’ora è che i produttori di accessori hanno iniziato a vendere custodie per un iPad di decima generazione riprogettato prima del lancio ufficiale: un dettaglio che sembra suggerire come i nuovi prodotti siano ormai in arrivo.

Come notato dal sito web giapponese MacOtaraka, il famoso produttore di accessori ESR ha aggiunto nuove custodie per l’iPad di decima generazione alla sua pagina web del negozio giapponese di Amazon. Sebbene sia poco probabile che i rendering dell’iPad siano ufficiali, la custodia riesce comunque a darci un’idea di cosa aspettarci dal nuovo modello di iPad entry-level.

Ad esempio, le custodie presentano un ritaglio più grande per il modulo fotocamera, simile a quello dell’iPad Air 4 e dell’iPad Air 5. Una delle custodie si attacca magneticamente all’iPad, mentre un’altra custodia – più robusta – ha delle aperture per il nuovo Pulsante di accensione con Touch ID e per il caricatore magnetico Apple Pencil sul lato: queste scelte lasciano pensare che questo iPad avrà lo stesso design degli iPad più moderni.

ESR rileva nella descrizione del prodotto che le nuove custodie non sono compatibili con i modelli precedenti dell’iPad entry-level, ed è per questo che gli esperti del settore immaginano che i prodotti saranno caratterizzati da un nuovo design.

All’inizio di quest’anno proprio il sito 9to5Mac aveva rivelato dettagli esclusivi sull’iPad di decima generazione. L’iPad 10 (nome in codice J272) dovrebbe essere alimentato dal chip A14 Bionic, che è circa il 30% più veloce del chip A13 che alimenta l’iPad di nona generazione. Il nuovo iPad entry-level dovrebbe anche supportare la connettività 5G e dovrebbe poter contare su una porta USB-C invece del connettore Lightning; infine, il prodotto arriverà anche con un display leggermente più grande e con un comparto foto migliorato.

Per la prima volta Apple garantirà un design più moderno e tecnologie come 5G e USB-C anche sul suo iPad più conveniente, ed è senza dubbio una novità per il colosso di Mountain View.

Fonte 9to5Mac