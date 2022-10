iPad 10 e iPad Pro 2022 sono ufficiali: tutte le novità di Apple

Come già anticipato da diverse settimane, nella giornata di ieri Apple ha presentato ufficialmente i suoi nuovi iPad. Si tratta dell’iPad di decima generazione e dell’iPad Pro 2022 equipaggiato con il nuovissimo chip M2 che sembra riuscire a garantire prestazioni davvero super.

L’annuncio è avvenuto tramite un comunicato stampa dedicato su Apple Newsroom. Le attenzioni principali sono state rivolte proprio al modello Pro, che presenta anche altre caratteristiche molto rilevanti oltre al nuovo chip M2, come ad esempio un’esperienza avanzata con Apple Pencil, una connettività più veloce e il nuovissimo iPadOS 16.

Va notato che il nuovo iPad Pro è più un aggiornamento incrementale, piuttosto che un aggiornamento in piena regola. La CPU M2 a 8 core introduce un aumento di circa il 15% della velocità di elaborazione rispetto al modello precedente, mentre la GPU è circa il 35% più potente rispetto al chip M1. Questi numeri sono effettivamente impressionanti se si tiene conto di quanto fosse già particolarmente potente il modello dell’anno scorso, anche se nell’uso quotidiano la differenza non dovrebbe essere così netta.

Di certo il chip M2 è più efficiente del suo predecessore e questo dovrebbe comportare una migliore durata della batteria. L’iPad Pro è disponibile in 2 dimensioni, rispettivamente da 11″ e 12,9″ – nessun iPad da 14″ per ora, ndr – con solo il modello più grande dotato di un pannello mini-LED. Tuttavia, entrambi i modelli sono dotati di ProMotion, vale a dire la frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz.

Venendo allo spazio di archiviazione, l’iPad Pro viene fornito ancora una volta con 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB di memoria interna, con gli ultimi due con RAM aggiuntiva. Apple ha poi introdotto una nuova funzionalità per fare in modo che l’esperienza con Apple Pencil sia ancora più fluida. Il nuovo iPad Pro sarà ora in grado di rilevare una Apple Pencil in bilico, purché si trovi entro una distanza di 12 mm dallo schermo.

Questo aspetto consentirà agli utenti di vedere un’anteprima chiara del proprio lavoro, prima ancora di entrare in contatto con il display. Apple ritiene che la nuova funzionalità consentirà una maggiore precisione, che a sua volta si tradurrà in schizzi e scarabocchi ancora più semplici.

Il nuovo iPad Pro supporta il Wi-Fi 6E: la connessione più veloce promette velocità di download fino a due volte superiori rispetto a quelle del predecessore. Inoltre, i modelli Cellular sono ora compatibili con più reti 5G in tutto il mondo.

Come previsto, i nuovi modelli di iPad Pro eseguiranno l’ultima versione del software per tablet di Apple, ovvero iPadOS16: gli utenti potranno sperimentare il meglio di ciò che l’iPad ha da offrire, tra cui un nuovo menu dei documenti, la possibilità di modificare le estensioni dei file e le barre degli strumenti personalizzabili. Il nuovo iPad Pro supporterà anche una serie di funzionalità avanzate come la Modalità di riferimento e Stage Manager.

Venendo infine ai prezzi, la versione di iPad Pro 2022 da 11″ parte da 1.069 euro per il modello solo Wi-Fi e 1,269 euro per il Cellular (tutti e due con 128 GB di memoria): la versione da 12,9 pollici costa 1.469 euro per il modello Wi-Fi e 1.669 euro per il modello Cellular, sempre con 128 GB. Il prezzo si alza molto con l’iPad Pro da 12,9″ Wi-Fi + Cellular e 2 TB di memoria: bisogna infatti spendere ben 3.044 euro per questo prodotto.

Il nuovo iPad Pro è già in pre-ordine e sarà in vendita a partire dal prossimo 26 ottobre.

iPad 2022 standard

Anche il nuovo iPad standard presenta alcune novità interessanti, specialmente dal punto di vista estetico. Spicca infatti l’aspetto a tutto schermo con il display Liquid Retina da 10,9 pollici più ampio rispetto al passato. Il dispositivo è alimentato con il processore Apple A14 Bionic e arriva con un comparto foto migliorato grazie alla presenza di un sensore grandangolare sul davanti da 12 MP e una fotocamera posteriore che supporta il 4K, sempre da 12 MP.

Il prezzo dell’iPad modello standard è di 589 euro per la versione solo Wi-Fi con 64 GB, mentre per la versione Cellular 5G il prezzo è di 789 euro. Anche per questo prodotto le spedizioni partiranno il 26 ottobre.

Fonte Phone Arena