iOS 18.5, piccole novità in arrivo per l’app Mail

L’aggiornamento iOS 18.5 sta per essere lanciato, portando con sé alcune novità che potrebbero sorprendere gli utenti Apple. Tra i miglioramenti in vista, spicca una funzione attesa da tempo nell’app Mail, che potrebbe semplificare e migliorare l’esperienza d’uso.

Novità nella gestione delle foto dei contatti

Tra le principali novità introdotte in iOS 18.5 c’è la possibilità di disattivare le foto dei contatti all’interno dell’app Mail. Questa funzione, che permette di nascondere le immagini associate ai contatti quando si ricevono email o chiamate, sarà accessibile dagli utenti senza necessità di modifiche nelle impostazioni generali. La precedente versione, iOS 18.4, richiedeva per questa operazione una navigazione più complessa nelle impostazioni. Ora, grazie a quest’aggiornamento, disattivare le foto sarà un gioco da ragazzi, rendendo l’interfaccia più pulita e meno affollata visivamente.

Questa modifica rappresenta un passo significativo per chi desidera un maggiore controllo visivo rispetto alle informazioni visualizzate nella propria casella di posta. La decisione di rendere questa opzione più accessibile è certamente un segnale di attenzione verso le esigenze degli utenti, che da tempo chiedevano questa funzionalità.

Una nuova visualizzazione della posta in arrivo

Un’altra novità introdotta nelle versioni beta di iOS 18.5 è la reintroduzione di una vista della casella di posta chiamata “Tutta la posta”. Nell’attuale configurazione dell’app Mail, gli utenti possono visualizzare le email suddivise in diverse categorie, come Primaria, Transazioni, Aggiornamenti e Promozioni. Tuttavia, la visualizzazione di tutta la posta raccoglie in un’unica schermata tutte le email, incluse quelle che appartengono a categorie diverse.

Questa funzionalità era presente nelle versioni precedenti, ma era rimasta nascosta in iOS 18.4, dove gli utenti dovevano effettuare swipe per accedere a questa opzione. Nel nuovo aggiornamento, l’accesso a “Tutta la posta” è molto più diretto, posizionando questa opzione in modo visibile accanto alla scheda Promozioni. Gli utenti apprezzeranno sicuramente questa novità, particolarmente utile per chi riceve un gran numero di email quotidianamente e desidera una panoramica completa senza dover passare da una categoria all’altra.

Dettagli sulla struttura dell’app Mail

Nella versione iOS 18.4, l’app Mail era organizzata in quattro principali categorie colorate, facilitando così la navigazione tra diversi tipi di comunicazioni. La colorazione aiutava a identificare rapidamente le email in arrivo: il blu per le email primarie, il verde per le transazioni, il viola scuro per gli aggiornamenti e l’arancione brillante per le promozioni. Questa struttura di categorizzazione rimane, ma con l’aggiunta di “Tutta la posta”, l’app si propone di migliorare ulteriormente l’usabilità.

La visibilità costante della scheda “Tutta la posta” offre una nuova strategia per gestire le email, poiché facilita l’individuazione delle comunicazioni più importanti. Gli utenti sono invitati a testare questa nuova opzione, molto utile per chi non desidera perdersi messaggi cruciali tra le varie categorie.

In conclusione, mentre le attese iniziali per iOS 18.5 potrebbero essere state basse, le recenti introduzioni nel settore della gestione delle email potrebbero rivelarsi più significative. I miglioramenti all’app Mail pongono un interessante focus sull’ottimizzazione dell’interfaccia utente e sul miglioramento delle funzionalità, il che potrebbe influire positivamente sulla soddisfazione degli utenti. Con l’update in arrivo, resta da vedere come le nuove funzionalità verranno accolte dagli utenti in tutto il mondo.