iOS 18.4: nuove funzionalità in arrivo e altre sorprese da Apple

L’aggiornamento iOS 18.4 è atteso da molti utenti Apple, promettendo nuove funzionalità di intelligenza artificiale e miglioramenti vari. Anche se alcune funzioni avanzate di Siri sono state temporaneamente rimosse per ulteriori test, ci sono comunque diverse novità interessanti che verranno implementate. La release è prevista per aprile 2025 e vale la pena tenere d'occhio le novità offerte.

Notifiche prioritarie: il focus su ciò che conta

Tra le novità più attese, Apple introduce le Notifiche Prioritarie, un sistema che promette di migliorare l’esperienza dell’utente. Presentato durante il WWDC di giugno 2024, questo strumento si propone di analizzare le notifiche ricevute e mettere in evidenza quelle che risultano più importanti in base al contesto e al tempo.

Ad esempio, se un utente ha ordinato del cibo, una notifica riguardante l'arrivo dell'ordine verrà segnalata come prioritaria, collocandola in alto rispetto a notifiche meno urgenti. Anche altre notifiche con un componente temporale o che richiedono attenzione immediata seguiranno questo criterio. Le Notifiche Prioritarie sono attive in modalità opt-in nella beta di iOS 18.4, il che significa che devono essere abilitate dall'utente nel menu Impostazioni > Notifiche > Prioritizza notifiche.

Una volta attivate, queste notifiche appariranno per prime nella schermata di blocco, all'interno di una scatola evidente, completa di un'icona identificativa. Gli utenti potranno comunque accedere a tutte le altre notifiche scorrendo verso il basso.

Image Playground: nuove opzioni creative

Un'altra feature interessante che debutta con iOS 18.4 è il terzo stile disponibile nell'app Image Playground: lo "Sketch." Inizialmente, l'app offriva solo stili di Animazione e Illustrazione, ma ora gli utenti possono anche optare per una rappresentazione che simula un disegno a mano.

Apple descrive il nuovo stile "Sketch" come altamente dettagliato, ideale per disegni su sfondi semplici. Si distingue nettamente dallo stile di Animazione, che ha un aspetto 3D, e dall'Illustrazione, che è più semplice e colorato. Questa nuova opzione amplia ulteriormente le possibilità creative per gli utenti, dando loro strumenti più diversificati per esprimere la propria creatività.

Nuove lingue supportate

Con l'aggiornamento iOS 18.4, Apple amplia anche la gamma di lingue supportate da Siri e altre funzionalità di intelligenza artificiale. Tra le nuove lingue ci sono il francese, il tedesco, l'italiano, il portoghese , lo spagnolo, il giapponese, il coreano e il cinese semplificato, insieme a versioni localizzate dell'inglese per Singapore e India.

Questa diversificazione non solo migliora la user experience per gli utenti di queste lingue, ma integra anche una maggiore inclusività nel design delle interfacce Apple. Le migliorate capacità linguistiche renderanno Siri più accessibile per una varietà di utenti a livello mondiale.

Tempistiche per il lancio di iOS 18.4

Finora, Apple ha distribuito una prima beta di iOS 18.4 a sviluppatori e beta tester pubblici, con una seconda beta prevista per la prossima settimana. Il programma di beta testing continuerà durante il mese di marzo, preparando il terreno per il rilascio ufficiale, fissato per i primi di aprile.

Le aspettative rimangono alte, nonostante alcune delle funzionalità pianificate inizialmente siano state posticipate. Infatti, è possibile che le nuove funzioni di Siri possano apparire in una futura beta di iOS 18.4, sebbene le probabilità sembrano diminuire man mano che ci si avvicina alla data di lancio. Se ciò non dovesse accadere, sarà probabile che Apple introduca queste nuove capacità nella versione iOS 18.5, anche se questo è raro per gli aggiornamenti .5, che spesso vedono poche novità significative.

Apple ha recentemente adottato un approccio di rilascio graduale delle funzionalità di iOS 18, e sarà interessante osservare se questa strategia continuerà con il prossimo iOS 19, per il quale si vocifera che lo sviluppo possa essere rimandato per dare priorità a miglioramenti su iOS 18.