iOS 18.4 in arrivo: nuove emoji e strumenti di scrittura per migliorare la comunicazione

Nel mese di aprile 2025, Apple è pronta a lanciare la nuova versione del proprio sistema operativo, iOS 18.4. Questo aggiornamento promette diverse novità interessanti, tra cui l’inserimento di nuove emoji e una sezione dedicata al cibo all’interno dell’app Apple News. Tantissime aspettative sono riposte anche nei miglioramenti apportati con la versione precedente, iOS 18.1, rilasciata ad ottobre 2023, che ha introdotto strumenti di scrittura avanzati per i dispositivi compatibili con Apple Intelligence.

Nuovi strumenti di scrittura per un uso efficace degli strumenti AI

Con iOS 18.1, i dispositivi di ultima generazione possono avvalersi di strumenti di scrittura che consentono di correggere bozze, riscrivere messaggi e modificare commenti in modo intuitivo. Queste funzionalità sono accessibili ovunque venga digitato un messaggio, inclusi servizi come Messaggi, Mail e applicazioni di terze parti come Instagram. La tecnologia AI di Apple è progettata per rendere le comuni comunicazioni più professionali o più amichevoli, in base all’opzione selezionata.

Per utilizzare questi strumenti è necessario possedere un iPhone 16, iPhone 15 Pro o Pro Max, in quanto non sono disponibili su altri modelli. Inoltre, per accedere a queste caratteristiche avanzate, bisogna richiedere l’attivazione di Apple Intelligence.

Come utilizzare gli strumenti di scrittura di Apple Intelligence

Per accedere agli strumenti di scrittura, gli utenti possono utilizzare un nuovo menu che appare nella tastiera, chiamato “Strumenti di scrittura“. Selezionando il testo desiderato, è possibile cliccare su “Strumenti di scrittura” nel menu fluttuante. In alternativa, si può accedere al menu anche tramite il logo di Apple Intelligence, rappresentato da un simbolo di atomo rosa e blu.

Una volta aperti gli strumenti, si presentano due opzioni principali: “Correggi” e “Riscrivi“. Scegliendo “Correggi“, l’app verificherà errori grammaticali nel testo selezionato, mentre l’opzione “Riscrivi” consente di rivedere il messaggio, cambiando alcune parole o descrivendo in modo più dettagliato concetti e frasi. Gli utenti possono anche visualizzare la versione originale del testo semplicemente cliccando su “Originale“.

L’importanza della revisione dei testi

È essenziale tenere presente che, anche se gli strumenti di Apple Intelligence offrono la possibilità di migliorare i messaggi rapidamente, è sempre consigliabile rileggere il testo finale. L’intelligenza artificiale, pur offrendo supporto, non è infallibile e potrebbero emergere errori o mancanze di coerenza a seconda del contesto di utilizzo. Gli strumenti AI non sono progettati per gestire contenuti inappropriati, e in caso venga utilizzato un linguaggio offensivo, il sistema potrebbe dare un avviso per dissuadere l’utente.

Editing rapido per testi lunghi con Apple Intelligence

Non è necessario passare tramite il menu “Strumenti di scrittura” per modificare documenti di maggiore lunghezza. Se si desidera correggere o rivedere un testo più lungo, basterà evidenziare l’intero contenuto e le opzioni di “Correggi” e “Riscrivi” appariranno automaticamente. Queste funzionalità operano nello stesso modo di quanto già descritto nel menu dedicato. Se l’utente è soddisfatto del risultato ottenuto, occorre selezionare “Fatto” per sostituire il messaggio originale con quello riscritto. In caso contrario, sarà sufficiente cliccare su “Ripristina” per tornare al testo originale.

Questa innovazione di Apple si propone di semplificare e arricchire l’esperienza comunicativa degli utenti, in particolare in ambito professionale, dove la chiarezza e il tono giusto rivestono un’importanza fondamentale nella trasmissione del messaggio desiderato.