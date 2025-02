iOS 18.4 beta: nuove funzionalità promettenti per migliorare l'esperienza degli utenti Apple

La versione beta di iOS 18.4 è finalmente disponibile, portando con sé una serie di caratteristiche inedite e aggiornamenti che promettono di rendere l'esperienza su iPhone più sicura e fluida. Tra le novità più interessanti, c'è l'introduzione di un timer per la scadenza dei codici di autenticazione a due fattori, un miglioramento atteso da molti utenti.

Il countdown per i codici di autenticazione a due fattori

La sicurezza degli account online è diventata una priorità fondamentale, e l'autenticazione a due fattori è una misura chiave per proteggere i dati personali. La funzione di Apple Passwords, che unisce un gestore di password e un'app per l'autenticazione, permette di generare codici 2FA, ora arricchita dalla novità del countdown. Prima di questo aggiornamento, gli utenti non erano informati su quando i codici sarebbero scaduti, il che poteva creare confusione durante il login.

Con iOS 18.4, un anello verde ora si riempie gradualmente in un intervallo di trenta secondi. Questa semplice aggiunta permette agli utenti di avere sempre chiaro quanto tempo resta prima che il codice diventi non valido. È possibile visualizzare il timer nella scheda Codici di Apple Passwords, nell'angolo in alto a destra, oppure nelle pagine dedicate a ciascun account, accanto ai codici di sei cifre. Un'aggiunta decisamente utile, che rende l'accesso alle applicazioni e ai servizi online più snodato e senza intoppi.

Altre novità in iOS 18.4

Oltre al miglioramento della sicurezza, iOS 18.4 introduce una varietà di aggiornamenti che migliorano l’esperienza utente in vari contesti. Anche se non si tratta del più emozionante degli aggiornamenti, offre funzionalità pratiche e utili per la vita quotidiana. Tra le novità spiccano una fila aggiuntiva di icone sui display più grandi di CarPlay, notifiche prioritarie potenziate da intelligenza artificiale, e un nuovo simbolo Genmoji da utilizzare sulla tastiera.

Uno degli aggiornamenti più attesi è il rilascio del "Sketch style" in Image Playground, che permette maggiore creatività e libertà espressiva per gli utenti Apple. Sono state inoltre incluse nuove opzioni linguistiche per Apple Intelligence, ampliando così le possibilità di personalizzazione del dispositivo.

Nonostante le novità, la beta presenta anche alcune note dolenti. Il nuovo feature “Personal Context” di Siri è assente, lasciando così l'assistente vocale privo di quelle caratteristiche innovative che avrebbero dovuto migliorare la sua risposta e comprensione degli utenti. Senza questo strumento, Siri continua a non poter sfruttare appieno le informazioni disponibili, limitando la sua efficienza e la capacità di offrire risposte intelligenti e contestualizzate.

Disponibilità della beta e considerazioni future

Attualmente, iOS 18.4 beta è accessibile a coloro che partecipano ai programmi di sviluppo e beta pubblica, mentre gli utenti non beta dovranno pazientare un po’ di più per l'arrivo della versione finale. Le voci circolanti indicano che la release ufficiale di iOS 18.4 potrebbe arrivare all'inizio di aprile, il che significa che gli utenti dovranno attendere, ma si prevede che i miglioramenti possano valere la pena dello slittamento.

La versione beta di iOS 18.4 è un passo avanti significativo e le sue nuove funzionalità rappresentano una risposta alle crescenti esigenze di sicurezza e praticità degli utenti Apple. Resta da vedere se la prossima versione, iOS 18.5, porterà l'importante funzionalità di personalizzazione di Siri come promesso da Apple.