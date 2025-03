iOS 18.4 beta 2 lanciato: novità e funzionalità per gli utenti Apple in vista dell'aggiornamento pubblico

Un'importante novità per i possessori di dispositivi Apple è arrivata con il rilascio di iOS 18.4 beta 2. A poco più di una settimana dal primo beta, Apple introduce ulteriori modifiche e ottimizzazioni destinate a migliorare l'esperienza utente prima della distribuzione ufficiale prevista per aprile. Scopriamo insieme le principali novità in questa ultima versione beta.

Dettagli di iOS 18.4 beta 2

Attualmente, iOS 18.4 beta 2 è disponibile per i tester sviluppatori. Sebbene Apple non abbia ancora rilasciato una versione beta pubblica, le aspettative sono alte per un annuncio che potrebbe arrivare nel corso della settimana. La numerazione della build di questo aggiornamento è 22E5216h, un passaggio che evidenzia l'impegno di Apple nel perfezionare il sistema operativo.

Novità introduced in iOS 18.4 beta 2

Modifiche alle notifiche di priorità

Con la prima beta di iOS 18.4, Apple ha introdotto le Notifiche di Priorità. Questa funzione utilizza l'intelligenza artificiale per dare priorità alle notifiche più importanti. Con la beta 2, gli utenti possono ora personalizzare quali app devono essere considerate prioritarie. All'interno dell'app Impostazioni, è disponibile un elenco di tutte le app installate, consentendo di scegliere facilmente quelle che riceveranno questa precedenza.

Intelligenza visiva su iPhone 15 pro

Come promesso, la beta 2 introduce il supporto all'Intelligenza Visiva per i modelli iPhone 15 Pro. Gli utenti possono accedere a questa funzione attraverso il tasto di azione e il Centro di Controllo, migliorando così l'interazione con le funzionalità avanzate integrate nel dispositivo.

Novità nel centro di controllo

Il Centro di Controllo ha ricevuto aggiornamenti significativi. Sono stati aggiunti nuovi interruttori che facilitano l'accesso alle funzioni di Apple Intelligenza e Siri. Gli utenti possono ora trovare comandi rapidi per "Talk to Siri," "Visual Intelligence," e la già presente funzione "Type to Siri," implementata con la beta di iOS 18.1 dell'anno precedente.

Nuove applicazioni e funzionalità aggiunte

Apple ha integrato un'app dedicata chiamata "Apple Vision Pro" per iPhone. Questa nuova app consente agli utenti di Vision Pro di trovare contenuti e esperienze spaziali, nonché offrire suggerimenti utili sull'utilizzo del dispositivo. Inoltre, nella beta di visionOS 2.4, è stata introdotta una nuova app chiamata "Spatial Gallery," destinata a raccogliere foto e video spaziali in un'unica piattaforma.

Emoji aggiornati

La beta 2 di iOS 18.4 ha aggiunto sette nuove emoji per la gioia degli utenti. Tra queste figurano la faccina con occhiaie, una impronta, un albero senza foglie, una radice vegetale, una arpa, una pala e un colpo di vernice. Resta da vedere quanto queste emoji influenzeranno le comunicazioni ora che ci troviamo nell'era della Genmoji.

Azioni shortcuts rinnovate

Sebbene iOS 18.4 non presenti cambiamenti di rilevanza per Siri, Apple ha fatto progressi significativi nel preparare nuove azioni all'interno dell'app Shortcuts. La beta 2 include numerose nuove azioni per le app Apple, come Libri, Notizie, Safari, Mappe e molte altre, ampliando così le possibilità di automazione e personalizzazione.

Aggiornamenti all'app wallet

Per quanto riguarda l'app Wallet, è stata introdotta una nuova interfaccia con un menu a tre punti nell'angolo in alto a destra. Questo menu fornisce accesso a ordini, impostazioni e una nuova schermata dedicata a "Abbonamenti e Pagamenti." Anche se l'implementazione è in fase di sviluppo e non completamente funzionante, rappresenta un passo in avanti per gestire funzionalità di pagamento ricorrenti tramite Apple Pay.

Routing per veicoli elettrici su Apple maps

Una delle innovazioni più attese riguarda il routing per veicoli elettrici di Apple Maps. La beta 2 di iOS 18.4 evidenzia che il sistema di navigazione prenderà in considerazione che alcune auto possono ricaricarsi presso le stazioni Tesla NACS, oltre alle stazioni CCS, migliorando così l'esperienza per i guidatori di Ford.

Aggiornamento futuro

Il rilascio di iOS 18.4 beta 2 segna un passo significativo nel perfezionamento del sistema operativo Apple, con molte novità e funzionalità che promettono di riconfigurare l'esperienza utente. Nei prossimi giorni, ci si aspetta un'analisi approfondita di queste nuove introduzioni, mentre gli utenti sono invitati a segnalare eventuali cambiamenti riscontrati. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su iOS 18.4 e altre novità nel mondo Apple.