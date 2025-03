iOS 18.4 Beta 2: aggiornamento con novità e problematiche di connettività per gli utenti di iPhone

Il debutto dell'ultima versione beta di iOS, la 18.4 Beta 2, ha suscitato l'interesse di numerosi utenti Apple, ma non è stata esente da inconvenienti. Diversi possessori di iPhone hanno segnalato significativi problemi di connettività di rete, generando preoccupazione tra chi si è trovato incapace di utilizzare molte applicazioni. Questo articolo esplora le nuove funzionalità portate dal nuovo aggiornamento, mettendo in luce anche il problema emerso con la popolare app NordVPN.

Problemi di connettività: utenti in difficoltà

Dopo l'installazione di iOS 18.4 Beta 2, numerosi utenti hanno riscontrato gravi difficoltà nell'accesso alla rete. Molte applicazioni, infatti, non riuscivano a stabilire una connessione a Internet, creando un clima di frustrazione. Alcuni utenti, in preda al panico, hanno persino pensato di dover ripristinare il proprio dispositivo utilizzando il reset di fabbrica. Questa situazione ha spinto diverse persone a cercare soluzioni nel web, generando un acceso dibattito sui forum.

La comunità online è riuscita a identificare un possibile colpevole dietro a questi disagi: la funzione "Threat Protection" di NordVPN. Alcuni utenti hanno scoperto che disattivando questa impostazione, la connettività tornava a funzionare come ci si aspetterebbe. Questo "fix" è stato accolto con sollievo, come testimoniato dai commenti su Reddit, dove molti utenti hanno espresso gratitudine per l'aiuto ricevuto.

È importante evidenziare che non tutti coloro che utilizzano NordVPN hanno sperimentato questo problema e che i sintomi di connettività variavano da un'app all'altra. Tuttavia, il numero di segnalazioni ha spinto a considerare questa correlazione come la spiegazione più plausibile.

La funzione Threat Protection di NordVPN: vantaggi e problematiche

NordVPN si afferma come una delle VPN più diffuse a livello globale, e tra i suoi servizi spicca la modalità "Threat Protection". Questa funzione è progettata per migliorare la sicurezza dell'utente, bloccando siti web ritenuti dannosi, pubblicità intrusive e tracker, contribuendo così a una navigazione più sicura e protetta. Un elemento distintivo di Threat Protection è che offre protezione anche quando l'utente non è connesso alla VPN, fungendo da filtro avanzato contro contenuti potenzialmente pericolosi.

Tuttavia, l'implementazione di questa funzionalità ha creato confusione. Per alcuni utenti, la disattivazione di Threat Protection si è rivelata l'unico rimedio per risolvere i problemi di connessione. A questo punto, la situazione si complica ulteriormente poiché, in alcune occasioni, la funzione sembra riattivarsi automaticamente, richiedendo un intervento manuale dall'interfaccia di NordVPN per disattivarla.

Nonostante tali difficoltà, il servizio VPN rimane popolare per il livello di protezione che offre. Diversi utenti continuano a discuterne e cercare soluzioni nei canali di supporto online, sperando nel rilascio di un aggiornamento che possa risolvere il problema in modo definitivo.

Novità interessanti in iOS 18.4 Beta 2

Oltre ai problemi di connessione, iOS 18.4 Beta 2 porta con sé alcune novità significative che meritano attenzione. Prima fra tutte, la funzionalità di Intelligenza Visiva, disponibile per i modelli iPhone 15 Pro, 15 Pro Max e 16e, permette di utilizzare la fotocamera per raccogliere informazioni in tempo reale su oggetti e testi circostanti. Quest’opzione si attiva facilmente e offre un supporto utile nel riconoscimento dei testi.

Apple Intelligence, una funzione introdotta precedentemente, ha ricevuto un aggiornamento con l'aggiunta del supporto per l'italiano e altre lingue, migliorando la compatibilità con vari strumenti AI. Le interazioni con Siri risultano ottimizzate, rendendo l'assistente virtuale più accessibile e funzionale per utenti di diverse nazionalità.

Non mancano miglioramenti a livello delle emoji, con l'introduzione di nuovi simboli dall'espressione più familiare, come una faccina stanca e diversi elementi grafici utili per esprimere sentimenti e situazioni.

In aggiunta a queste novità, l'aggiornamento offre nuove opzioni per personalizzare l'app Comandi rapidi e diverse voci per il Centro di Controllo, oltre all'introduzione di una nuova applicazione per Apple Vision Pro, simile a quella utilizzata per Apple Watch. Infine, ci sono miglioramenti pratici come la possibilità di mettere in pausa i download e funzioni semplificate per la gestione delle foto.

Rimanere aggiornati e risolvere i problemi

Si sottolinea che iOS 18.4 Beta 2 è una versione preliminare, e dunque potrebbe contenere bug e problematiche di stabilità. Apple, come sempre, è attiva nel risolvere i conflitti, e ci si aspetta un aggiornamento tempestivo per risolvere il malfunzionamento legato a NordVPN.

Nel frattempo, per coloro che riscontrano difficoltà di connessione, la soluzione temporanea di disattivare la funzione "Threat Protection" potrebbe alleviare i problemi. Gli utenti sono incoraggiati a seguire attentamente gli aggiornamenti ufficiali di Apple e NordVPN per restare informati su eventuali soluzioni permanenti e nuove funzionalità che arricchiranno l'esperienza d'uso dei dispositivi Apple.