iOS 18.4: aggiornamenti e novità per il tuo iPhone

Con il rilascio di iOS 18.4 avvenuto il 31 marzo 2025, Apple ha introdotto una serie di importanti aggiornamenti per i suoi dispositivi. Il nuovo software include correzioni di bug, nuove emoji e una sezione dedicata alle ricette su Apple News. Inoltre, alcuni strumenti aggiuntivi sono stati implementati nel Centro di Controllo del tuo iPhone, rendendo l’interazione con il dispositivo ancora più fluida e intuitiva.

Le novità del centro di controllo con iOS 18

Con l’uscita di iOS 18 nel mese di settembre, Apple ha ripensato il Centro di Controllo, offrendo agli utenti un maggiore controllo sulle funzionalità. Questa nuova versione consente di ridimensionare i comandi e di organizzarli secondo le proprie preferenze, creando una pagina dedicata per i controlli più utilizzati. Ora, con l’aggiornamento 18.4, il numero di controlli disponibili è aumentato ulteriormente, rendendo il Centro di Controllo un punto centrale per tutte le funzioni più richieste.

Tra le novità, gli utenti possono ora aggiungere comandi per la musica ambientale, mentre gli iPhone abilitati con Apple Intelligence ricevono anche nuovi comandi specifici. Questi aggiornamenti sono pensati per semplificare l’accesso e l’utilizzo delle funzioni più apprezzate dell’iPhone, rendendolo un dispositivo ancora più versatile.

Controlli per la musica ambientale

Apple ha introdotto quattro nuovi comandi all’interno della categoria “Musica Ambientale” del Centro di Controllo. Le opzioni disponibili sono Sonno, Relax, Produttività e Benessere. Ciascuno di questi comandi attiva una playlist progettata per adattarsi al tipo di attività che si sta svolgendo. Per esempio, la funzione Sonno riproduce melodie ambientali che contribuiscono a facilitare il sonno.

Le ricerche suggeriscono che suoni come il ruido bianco possano essere utili per favorire l’apprendimento in ambienti distraenti. Secondo Calm, una nota azienda di salute mentale, certi stili musicali possono accelerare il processo di addormentamento e migliorare la qualità del sonno. Pertanto, queste nuove funzioni non solo aiutano a rilassarsi, ma possono anche supportare momenti di maggiore concentrazione.

Per accedere a questi comandi, basta scorrere verso il basso dall’angolo in alto a destra della schermata principale e selezionare il segno più nell’angolo superiore sinistro. Da lì, è possibile cercare la sezione “Musica Ambientale” e aggiungere i controlli desiderati.

Come personalizzare le playlist di musica ambientale

Dopo aver aggiunto i comandi di musica ambientale al Centro di Controllo, gli utenti possono anche personalizzare le playlist associate. Per farlo, è sufficiente seguire questi passaggi:

Scorrere verso il basso per aprire il Centro di Controllo. Toccare il segno più nell’angolo superiore sinistro. Selezionare il controllo di musica ambientale da modificare e cliccare sulla playlist accanto a “Playlist”.

Da qui, si aprirà un menu a discesa con diverse opzioni di playlist. Ad esempio, nella funzione Sonno, si possono scegliere altre liste musicali come “Note Rilassanti” o “Lo-Fi Snooze”. Se si possiedono playlist nell’app Musica, è disponibile anche l’opzione di scegliere brani direttamente dalla propria libreria. Questa personalizzazione consente di adattare l’esperienza di ascolto ai propri gusti e necessità.

Controlli di Apple Intelligence

Per gli utenti con iPhone 15 Pro, Pro Max o con la linea di iPhone 16, iOS 18.4 offre anche tre nuovi comandi specifici per Apple Intelligence: Parla con Siri, Scrivi a Siri e Intelligenza Visiva. Questi strumenti sono stati realizzati per facilitare l’interazione con l’assistente digitale e migliorare l’esperienza utente.

Per accedere a questi controlli, si può seguire la stessa procedura già descritta. Scorrendo verso il basso dal lato destro dello schermo, toccando il segno più e cercando “Apple Intelligence” nella barra di ricerca. Nonostante i controlli Parla con Siri e Scrivi a Siri possano sembrare semplici, il controllo Intelligenza Visiva è particolarmente significativo perché espande le funzionalità di Apple Intelligence anche a più dispositivi.

Inizialmente, questo strumento era limitato ai modelli di iPhone 16 a causa dell’assenza di un pulsante di controllo della fotocamera. Adesso, con iOS 18.4, la funzionalità è disponibile per un pubblico più ampio. Tuttavia, essendo uno strumento basato sull’intelligenza artificiale, è bene verificare sempre i risultati e le informazioni importanti che vengono fornite.

Per ulteriori dettagli su iOS 18, potete scoprire tutte le nuove emoji disponibili e il nuovo spazio dedicato alle ricette all’interno di Apple News.