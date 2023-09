iOS 17 e iPadOS 17 in arrivo insieme: ufficiali con gli iPhone 15?

I fan di Apple attendono con ansia la presentazione degli iPhone 15, in programma il 12 settembre. Tuttavia, stando agli ultimi rumors pare che la Mela sfrutterà questo mese anche per altre interessanti novità.

Molto probabilmente Apple rilascerà aggiornamenti software per iPhone e iPad, almeno stando a quanto riportato da Mark Gurman. Il famoso reporter di Bloomberg ha citato alcune fonti che sostengono come la società del CEO Tim Cook stia considerando l’ottava beta di iOS 17 e iPadOS 17 come le versioni finali.

L’ottava versione beta è stata rilasciata agli sviluppatori e ai beta tester pubblici la scorsa settimana, subito dopo la sesta e la settima beta. Un rilascio che ha lasciato intendere come Apple si stia preparando a rilasciare la versione definitiva di iOS 17 sui modelli di iPhone 15.

La differenza rispetto al 2022 è che stavolta il colosso di Cupertino avrebbe deciso di rilasciare entrambi gli aggiornamenti nello stesso momento. L’anno scorso Apple ha rilasciato iPadOS 16 il 24 ottobre, più di un mese dopo che iOS 16 è stato ufficialmente reso pubblico. La decisione di rilasciare ‌il suo software iPad più tardi è stata quella di concedergli più tempo per perfezionare ‌Stage Manager‌, il sistema di gestione delle finestre delle app che è stato oggetto di molte critiche nella fase di sviluppo beta. ‌

iOS 17‌ e ‌iPadOS 17‌ verranno quasi certamente lanciati nel corso dell’evento Wonderlust del 12 settembre, subito dopo la presentazione dei nuovi Phone 15.