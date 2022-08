iOS 16, arriva la settima beta (per gli sviluppatori): tutte le novità

Apple ha diffuso oggi la settima beta del prossimo aggiornamento iOS 16 per gli sviluppatori, in modo che possano avviare i test. L’aggiornamento arriva una settimana dopo il rilascio della sesta beta per sviluppatori. Gli sviluppatori registrati possono scaricare il profilo ‌iOS 16‌ dall’Apple Developer Center e, una volta installata, la versione beta sarà disponibile tramite OTA.

‌Tra le novità più interessanti che vengono introdotte con iOS 16‌ c’è sicuramente la schermata di blocco rinnovata che offre un nuovo livello di personalizzazione attraverso i widget e una riprogettazione delle notifiche. Vengono supportati più schermi di blocco, simili ai quadranti degli orologi, e possono essere associati alle modalità di messa a fuoco.

Focus è più facile da configurare rispetto a prima e anche più personalizzabile, con i filtri Focus disponibili per eliminare i contenuti che distraggono dalle app. L’app Messaggi ora offre strumenti per modificare un iMessage, annullare l’invio di un iMessage e contrassegnare i messaggi come non letti; inoltre garantisce il supporto a SharePlay, proprio come FaceTime.

L’app Mail ha migliorato la ricerca e gli strumenti che includono annulla invio, pianificazione invio e follow-up in modo da poter ricevere un promemoria per controllare un’e-mail se l’utente non ha ancora ricevuto una risposta. Safari supporta i gruppi di schede condivise e Apple sta lavorando per sostituire le password con passkey, un modo più sicuro dal punto di vista biometrico per accedere agli account.

iCloud Photo Library consente ora agli utenti di condividere più facilmente le foto con i membri della famiglia; in più il Live Text viene ora supportato nei video. Tra le altre migliorie c’è quella relativa a Maps, che ora supporta il percorso multistop, mentre Apple Pay Later consente di dividere i pagamenti degli acquisti; infine l’app Home è stata completamente ridisegnata con un nuovo look.

Apple ha poi rilasciato agli sviluppatori anche la prima beta del prossimo aggiornamento iPadOS 16.1. La Mela ha infatti deciso di ritardare il lancio di ‌iPadOS 16‌ per continuare a risolvere bug e altri problemi riguardanti la funzione Stage Manager in arrivo sui modelli di iPad M1.

Come affermato dalla stessa azienda di Cupertino al sito TechCrunch, non ci sarà alcuna versione di iPadOS 16.0: la società californiana prevede invece di puntare direttamente su iPadOS 16.1 dopo il lancio di ‌iOS 16‌.

Apple non è solita dividere i lanci dei nuovi aggiornamenti di iOS e iPadOS, ma in questo caso ha scelto di farlo perché l’ultima versione di iPadOS è ancora piena di bug e persistono anche diverse lamentele sull’opzione Stage Manager multitasking.

