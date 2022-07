iOS 16 e iPadOS 16, ecco la Beta 3: tutte le novità di Apple

Apple ha ufficialmente rilasciato la terza beta per gli sviluppatori di iOS 16 e iPadOS 16, con ulteriori aggiornamenti e modifiche alle nuove funzionalità annunciate per la prima volta al WorldWide Developers Conference (WWDC) 2022, che si è tenuto il mese scorso.

La versione finale di iOS 16 e iPadOS 16 dovrebbe essere rilasciata al pubblico questo autunno, con la Mela che dovrebbe introdurre anche altri aggiornamenti in questi mesi. Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzata anche la prima beta pubblica di iOS 16.

Ma quali sono le novità principali introdotte dal gigante di Cupertino con la terza beta di iOS 16 e iPadOS 16?

Prima di tutto iOS 16 beta 3 aggiunge il supporto per Libreria condivisa nell’app Foto, una funziona già annunciata al WWDC. Questa novità consente di creare una libreria condivisa per “combinare foto e video con le persone più vicine”. Gli utenti possono trovare la funzione Libreria condivisa nell’app Impostazioni in “Foto”. Da lì è possibile scegliere di condividere le foto automaticamente o manualmente.

Un’altra novità interessante è quella che riguarda la cronologia AFib, che viene ora supportata nell’app Salute. Annunciata per la prima volta al WWDC, questa funzione consente di visualizzare i propri dati AFib dagli Apple Watch.

La beta 3 di iOS 16 aggiunge inoltre la nuova opzione Modalità di blocco, caratterizzata anche dai nuovi widget. Viene lanciato un nuovo sfondo di pesce pagliaccio (non ancora disponibile per tutti), proprio come quello che era disponibile sull’iPhone originale. iOS 16 beta 3 introduce poi una nuova opzione di ‘font’ per le funzioni di personalizzazione della schermata di blocco.

Come notato da Federico Viticci su Twitter, la beta 3 di iPadOS 16 apporta alcune modifiche a Stage Manager, con l’introduzione di un menu multitasking aggiornato e un nuovo selettore per le app con più finestre.

Per coloro che utilizzano Stage Manager per la prima volta sono inoltre disponibili nuovi tutorial di inserimento: inoltre, non manca un nuovo tutorial quando si collega per la prima volta l’iPad a un display esterno. Infine, l’app Wallet ha aggiunto nuove funzionalità per l’utilizzo di carte virtuali salvate in Safari con Apple Pay.

Fonte 9to5Mac