iOS 16, cosa aspettarci? Tutte le novità (secondo Mark Gurman)

Il nuovo aggiornamento iOS 16, individuato con il nome in codice “Sydney”, verrà presentato da Apple in anteprima alla WorldWide Developers Conference in programma a giugno. Stando a quanto riportato nelle scorse ore da Mark Gurman di Bloomberg, l’aggiornamento presenterà miglioramenti “significativi” alle notifiche e nuove funzionalità di monitoraggio: tuttavia, sempre secondo Gurman, iOS 16 non porterà con sé cambiamenti rilevanti in termini di design.

Nella sua ultima newsletter Power On, Gurman fa sapere di non aspettarsi un’importante riprogettazione di iOS, pur precisando che la prossima versione del sistema operativo di Apple includerà miglioramenti alle notifiche e nuove funzionalità di monitoraggio dello stato di salute.

“Non mi aspetto una riprogettazione end-to-end dell’interfaccia di iOS – scrive Gurman nella sua newsletter – anche se rispetto a iOS 7, lanciato quasi un decennio fa, non abbiamo visto chissà quali cambiamenti. Tuttavia potrebbe esserci una nuova interfaccia multitasking per iPadOS”.

Apple, come ricorda anche MacRumors, presenterà in anteprima ‌iOS 16‌ durante il WWDC, che si terrà ufficialmente dal 6 giugno al 10 giugno. Assieme a iPadOS 16, la Mela presenterà anche macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16.

Mark Gurman ha tenuto a precisare che anche watchOS 9 potrebbe presentare “importanti aggiornamenti all’attività e al monitoraggio della salute”, mentre non ci sono ancora dettagli significativi su macOS 13.

Il giornalista di Bloomberg si è poi soffermato sul discorso che riguarda i Mac, sottolineando che la società del CEO Tim Cook starebbe lavorando su diversi nuovi Mac, tra cui un nuovo MacBook Air riprogettato, un MacBook Pro da 13 pollici rinnovato, un iMac da 24 pollici aggiornato e un nuovo Mac mini.

Fonte MacRumors