iOS 16 è realtà, arriva l’aggiornamento di Apple: tutte le novità

Dopo tanta attesa da parte dei fan di Apple, nella giornata di ieri la Mela ha finalmente reso disponibile al pubblico iOS 16. Come noto, l’aggiornamento è passato per tre mesi di beta test prima di arrivare a questa versione definitiva.

Apple ha rilasciato il suo ultimo importante aggiornamento per gli utenti iPhone di tutto il mondo, Italia compresa, dove il major update è sbarcato intorno alle 19 di ieri, lunedì 12 settembre. iOS 16 introduce una serie di novità molto interessanti, tra cui una schermata di blocco completamente personalizzabile, nuove funzionalità per la modifica e l’annullamento del testo dopo l’invio (entro un limite di tempo) e molto altro ancora.

La società del CEO Tim Cook ha anche reso più semplice l’installazione di iOS 16. Gli utenti devono infatti recarsi sull’app Impostazioni del proprio iPhone, cliccare su Generale e scegliere Aggiornamento software. Bastano quindi pochissimi passaggi, anche se potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che compaia la notifica di disponibilità di aggiornamento.

E’ possibile installare iOS 16 immediatamente (il telefono non potrà essere utilizzato nel frattempo) oppure durante la notte, mentre il proprio iPhone è in carica. La Mela raccomanda sempre di procedere all’aggiornamento dopo aver effettuato un backup completo di tutti i dati in memoria e assicurandosi che l’iPhone abbia almeno il 50% di batteria e la connessione al caricabatteria. Ma quali sono le novità principali di iOS 16? Scopriamole insieme.

Nuove schermate di blocco personalizzabili

La funzione principale di iOS 16 è il supporto per la personalizzazione completa della schermata di blocco. Ora è possibile aggiungere widget alla schermata di blocco, scegliere caratteri e colori personalizzati e applicare filtri diversi. Inoltre gli utenti possono creare più schermate di blocco diverse e passare facilmente da una all’altra. Le diverse schermate di blocco possono anche essere collegate alle modalità di messa a fuoco, in modo tale che cambino automaticamente quando si impostano le suddette modalità.

Le app di terze parti possono anche integrarsi con i widget della schermata di blocco, in maniera molto simile a quanto accade con l’inserimento dei widget nella schermata Home. I nuovi widget Lock Screen permettono all’utente di adattare al massimo l’iPhone alla propria personalità.

Nuovi sfondi

Oltre alle nuove opzioni di personalizzazione per la schermata di blocco, con iOS 16 l’azienda statunitense ha anche aggiunto nuove opzioni per lo sfondo: abbiamo quindi un nuovo sfondo predefinito, nuove raccolte per Pride e Unity, ma anche per Meteo e Astronomia. Queste ultime sono particolarmente divertenti perché mostrano dati in tempo reale in relazione alla posizione attuale dell’utente.

Infine, iOS 16 consente di creare sfondi utilizzando caratteri emoji, riproduzione casuale di foto e sfumature di colore personalizzate.

Nuove funzionalità di iMessage

iOS 16 offre anche due funzionalità tanto attese in iMessage: la possibilità di annullare l’invio di un messaggio e anche di modificare un messaggio.

Per modificare o annullare l’invio di un iMessage in iOS 16 basta premere a lungo sul messaggio in questione dopo averlo inviato. Tuttavia, gli utenti devono tenere presente che è possibile annullare l’invio di un iMessage per un massimo di due minuti dopo che è stato inviato.

Gli altri utenti di iMessage potranno vedere che è stato annullato l’invio di un messaggio, ma non saranno in grado di vedere il contenuto. Infine, con iOS 16 è possibile modificare un iMessage fino a cinque volte diverse.

Funzioni di intelligenza artificiale e dettatura vocale

Con iOS 16 i possessori di iPhone possono procedere all’estrapolazione di un testo da un video che viene riprodotto in quel momento oppure addirittura convertire valute da una semplice foto. Inoltre, iOS 16 porta con sé anche un miglioramento della dettatura vocale, che riesce ora a comprendere anche la punteggiatura.

Privacy e sicurezza in iOS 16

Non sarebbe un vero aggiornamento iOS senza alcune nuove importanti funzionalità di sicurezza e privacy. Tra le novità più importanti introdotte dal colosso di Cupertino c’è sicuramente Safety Check, una nuova sezione nell’app Impostazioni che viene incontro alle vittime di situazioni di violenza domestica o personale da parte del partner.

“Se le circostanze o i livelli di fiducia cambiano, Safety Check ti consente di disconnetterti da persone, app e dispositivi a cui non vuoi più essere connesso”, afferma Apple. In questo modo l’utente può ripristinare immediatamente l’accesso per tutte le persone e le app, in modo tale da rivedere la sicurezza del proprio account. E’ anche possibile personalizzare quali persone e app possono accedere alle informazioni.

Nuovo design dell’app Home

L’app Home completamente ridisegnata è una delle ‘chicche’ di iOS 16. Dopo diversi anni di piccole modifiche, Home ha ottenuto un enorme aggiornamento con iOS 16. La nuova app Home è progettata per semplificare la navigazione, l’organizzazione, la visualizzazione e il controllo di tutti gli accessori. Gli utenti possono quindi personalizzare la scheda principale scegliendo gli accessori preferiti per ogni stanza e visualizzando le cose per categorie.

Fonte 9to5Mac