iOS 16.5 è ufficiale: tutte le novità introdotte da Apple

Dopo oltre un mese di beta test, iOS 16.5 è ora disponibile per tutti coloro che utilizzano il sistema operativo di Apple. Con questo aggiornamento la Mela ha voluto introdurre una serie di novità molto interessanti, tra cui alcune modifiche ad Apple News, l’aggiunta di un nuovo sfondo “Pride Celebration” e molto altro ancora.

Una delle novità più gettonate è proprio il nuovo sfondo Pride Celebration per la schermata di blocco, introdotto dalla società del CEO Tim Cook in omaggio alla comunità e alla cultura LGBTQ+. Tra le altre aggiunte vale la pena segnalare la scheda Sport in Apple News, che offre un facile accesso a storie, punteggi, classifiche e tutto ciò che riguarda le squadre e i campionati seguiti dagli utenti.

Come avviene sempre con gli aggiornamenti di iOS, anche con iOS 16.5 vengono risolti alcuni bug piuttosto fastidiosi. L’update, infatti, risolve un problema che causava la mancata risposta di Spotlight e anche un’altra criticità che rendeva complicato o impossibile il caricamento dei contenuti in CarPlay. In più, l’aggiornamento risolve un problema che causava la mancata sincronizzazione su tutti i dispositivi delle impostazioni di Screen Time.

Le versioni precedenti di iOS 16.5 includevano l’aggiunta di un nuovo comando Siri per avviare e interrompere una registrazione dello schermo. Apple ha rimosso questa funzione nelle successive versioni beta di iOS 16.5 e non è inclusa nella versione finale dell’aggiornamento.

iOS 16.5 sarà l’ultimo importante aggiornamento di iOS 16 prima del WWDC in programma a giugno. In quell’occasione, infatti, Apple presenterà iOS 17 e rilascerà le prime beta per sviluppatori.