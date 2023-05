iOS 16.5 è in arrivo: tutte le novità dell’aggiornamento

Lo scorso marzo Apple ha cominciato a testare la versione beta di iOS 16.5 e anche altri aggiornamenti software. Proprio questi aggiornamenti sembra siano ormai pronti per rilascio pubblico. La società con sede a Cupertino, in vista del rilascio ufficiale programmato per la prossima settimana, sta già distribuendo iOS 16.5, iPadOS 16.5, tvOS 16.5, watchOS 9.5 e macOS 13.4 agli sviluppatori e agli utenti iscritti alla beta pubblica.

Come consuetudine, anche stavolta l’aggiornamento viene garantito agli sviluppatori qualche giorno prima del suo rilascio ufficiale al pubblico per verificare che il software non presenti bug di rilievo. Ma quali sono le novità principali di iOS 16.5?

L’aggiornamento verrà distribuito da Apple tramite OTA e gli utenti potranno installarlo tramite l’app Impostazioni, cliccando prima su Generale e poi su Aggiornamento software. Tutte le attenzioni sono ovviamente su iOS 17, che verrà lanciato il mese prossimo in occasione della WorldWide Developers Conference: tuttavia qualche novità – pur non particolarmente rilevante – viene introdotta anche con iOS 16.5.

Ad esempio, con il nuovo aggiornamento vengono aggiunti nuovi comandi di registrazione dello schermo a Siri, che consentono di avviare o interrompere la registrazione utilizzando l’assistente virtuale. L’aggiornamento aggiunge anche una scheda Sport dedicata all’app Apple News, accontentando così gli appassionati di sport che da tempo richiedevano questa funzionalità. La scheda Sport in Apple News consente di accedere facilmente a storie, punteggi, classifiche e tutto ciò che riguarda le squadre del cuore e i campionati più seguiti.

In più, con iOS 16.5 vengono anche risolti alcuni bug, tra cui quello che non permetteva il caricamento dei contenuti dei podcast in CarPlay.