iOS 16.4 beta 1, tutte le novità di Apple: nuove emoji e tanto altro

Apple ha appena lanciato iOS 16.4, ovvero la sua ultima versione beta per sviluppatori che introduce alcuni aggiornamenti interessanti, tra cui il supporto esteso delle emoji, i miglioramenti relativi alla tastiera per alcune lingue e il supporto per le notifiche delle app Web.

Partendo proprio dalle nuove emoji, che provengono dalla versione Unicode 15.0 introdotta a settembre, quelle che stanno riscuotendo maggiore interesse sono un'emoji del viso che trema, una mano che spinge che potrebbe essere usata come un "fermati proprio lì" e un emblema Khanda che rappresenta il Sikhismo.

Apple ha poi introdotto aggiornamenti per le tastiere internazionali, tra cui la correzione automatica - abilitata per impostazione predefinita - per la tastiera coreana e il supporto del testo predittivo per l'ucraino.

Nella versione beta di iOS 16.4 viene incluso anche un aggiornamento WebKit che abilita le notifiche per le app Web, annunciato lo scorso anno durante la WorldWide Developers Conference. Le app Web possono pertanto chiedere agli utenti di consentire le notifiche push, come ad esempio un pulsante "iscriviti": queste autorizzazioni verranno visualizzate insieme ad altre app nelle impostazioni di notifica.

Venendo poi ad altre novità contenute nell'update, nella versione beta è incluso un aggiornamento per gli accessori Matter, che consentirà il "supporto per l'aggiornamento software manuale e automatico" per gli accessori che sfruttano le potenzialità del nuovo protocollo. Grazie a questa funzione, infatti, gli accessori potranno aggiornarsi direttamente dall'app Home: il sito MacRumors riporta inoltre che la versione beta reintroduce l'aggiornamento dell'architettura HomeKit che Apple aveva rimosso con l'arrivo di iOS 16.2.

Infine, la Mela sta anche introducendo un interruttore per gli aggiornamenti degli sviluppatori in Aggiornamento software. La nuova opzione, presente nel menu delle impostazioni, verrà abilitata automaticamente per i dispositivi iscritti al programma per sviluppatori: tutto ciò che serve è un ID Apple registrato. Come precisato anche da The Verge, nel prossimo futuro questa opzione diventerà il modo predefinito per installare le beta. Infine, iOS 16.4 introduce anche un nuovo interruttore per il supporto autonomo 5G, annunciato da T-Mobile: la nuova funzionalità potrebbe consentire velocità fino a 3 Gbps.